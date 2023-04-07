«В России мог позволить себе дом на Рублевке»: Уехавший в Испанию Панин экономит из-за безденежья

Алексей Панин. Фото: соцсети.

Алексей Панин переехал в Испанию больше двух лет назад, еще до начала СВО. Актер надеялся, что будет жить в комфортной Европе на берегу теплого моря, а в Россию приезжать на заработки. Правда, звезду «Жмурок» подвел длинный язык. Едва покинув Москву, артист принялся поливать родину грязью. Панин говорил, что нужно «продавать квартиры и почки», чтобы уехать из России, в которой ничего хорошего, по его мнению, не будет. В итоге из-за своих резких высказываний актер остался без съемок и контрактов. Сниматься в Москве его больше не зовут, а в Испании – и подавно, поскольку он не знает языка.

Судя по всему, актер уже проел свою российскую заначку, поскольку выставил на продажу доставшуюся ему от мамы квартиру в Москве и награды, которые получил за заслуги в кино. 45-летний актер сетует, что вынужден на всем экономить и ностальгирует по тем временам, когда мог жить на широкую ногу.

«Когда жил в России, мог позволить себе дом на Рублевке, мог взять из коробки деньги и купить еще одну машину. Сейчас мы живем как обычные люди, в обычной квартире - не так, как должны жить звезды», - признался Панин в YouTube-шоу EspanaTour.

В Европу артист переехал вместе с дочкой Анной. Панин рад, что пока что у него хватает денег на еду и основные расходы.

«Мы не голодаем», - подчеркнул артист.

Актер живет в Испании с дочкой Анной. Фото: соцсети.

Панин пытается найти подработку. Но пока что единственное, что ему подвернулось, – это мастер-классы в Валенсии в одной из театральных студий, которую открыл его знакомый. Алексей признался, что платят там копейки – это работа, скорее, для души. За то, что он обучает всех желающих актерскому мастерству, Панин получает скромный гонорар.

«Я не жалуюсь, я рассказываю. Я что, буду сидеть и говорить: „Не снимаюсь, но востребован“. Ну, конечно, я не востребован, раз не снимаюсь», - заключил актер.

Чтобы помочь отцу, его 15-летняя дочь Анна даже устроилась работать официанткой. Девушка мечтает стать актрисой, как Панин. Но чтобы поехать на учебу в Валенсию, нужны деньги, которых у семьи нет. Алексей надеется, что сможет продать свою двушку в столичном районе Коньково, и на эти деньги купить дочке апартаменты в Валенсии. Вот только спросом квартира артиста не пользуется – он не может найти на нее покупателей.