Рубль продолжает падение: в чем причина и что подорожает в первую очередь в России

Основная причина падения рубля прямо — сейчас спекулятивная атака Фото: REUTERS

Почти по рублю каждый день прибавлял курс доллара на этой неделе. Разгон серьезный, учитывая, что до начала апреля курс рубля опускался куда медленней — с 67 до 78 рублей за доллар за 2,5 месяца. А ныне и вовсе подскочил выше 83 рублей впервые с апреля 2022 года. Евро, к слову, уже 91 рубль на Московской бирже. Юань за считанные дни подскочил с 10 до 12 рублей.

В ЧЕМ ПРИЧИНЫ?

- Крепкий курс выгоден, прежде всего, населению. Слабый - экспортерам и государству. Девальвация на 1 рубль приносит в бюджет около 160 млрд рублей дополнительных доходов в год. А мы помним про рекордный дефицит бюджета в первом квартале 2023 года (около 2,4 трлн. рублей), который надо как-то закрывать. Далее, даже в условиях беспрецедентных санкций и ограничений на российские экспортные товары российские экспортеры изыскивают возможности поставок в дружественные страны. Для них выгоден более дешевый рубль для усиления конкурентоспособности, — объясняет профессор кафедры экономики Национального исследовательского технологического университета Московского института стали и сплавов, победитель конкурса «Лидеры России» Олег Калинский.

Есть еще один ребус.

- Цены на энергоносители растут, но идет борьба за объемы поставок и за их стоимость в условиях санкций. Поэтому цены на российскую нефть ниже, чем могли бы быть, но они растут в последний месяц. Значит, курс рубля должен укрепляться, а он падает изо дня в день, - говорит Олег Калинский.

Так чего же он тогда падает?

- Основная причина падения рубля прямо — сейчас спекулятивная атака, — уверен главный экономист консалтинговой компании «Капитал» Евгений Надоршин. — СМИ раздувают тему удешевления рубля, спекулянты активизируются.

То есть активно меняют рубли на доллары на бирже, опасаясь еще большего падения. А это всегда приводит к снижению курса национальной валюты.

Аналитики говорят, что еще одна возможная причина – опасения ослабления рубля на фоне точечных, но довольно концентрированных оттоков капитала. Свой окончательный уход из России прямо сейчас завершают нефтегазовый гигант Shell и автомобильный концерн Volkswagen. И они заберут с собой из России свои сотни миллиардов долларов. Это тоже добавляет общего негатива, вот рубль и снижается.

ЧТО БУДЕТ С ЦЕНАМИ?

- Из-за снижения курса рубля дорожать, в первую очередь, будут товары, либо привезенные из-за границы, либо произведенные в России, но с применением сырья и оборудования иностранного производства, - уверяет профессор Калинский. - Радует, что в последние годы сельское хозяйство в нашей стране растет. И не все, но многие проблемы с продовольственной безопасностью решены, и мы обеспечены большинством товаров российского производства или тех стран, которые входят в Евразийский экономический союз (Казахстан, Беларусь, Армения, Киргизия).

Ну хоть еда не должна подскочить в цене. Однако, по словам эксперта, «товары длительного пользования» - в группе риска. Перечислим основные позиции.

Бытовая техника. Это касается и той электроники, которая производится в России, но из импортных материалов.

- Конечно, проблема с Китаем и другими дружественными странами частично урегулируется взаиморасчетами в национальных валютах. Но не вся торговля идет в них, и влияние курса вряд ли можно полностью избежать, - считает эксперт.

Одежда и обувь. Та, что идет из Европы по параллельному импорту и без того, недешевая, но с падением рубля еще подорожает. Причем, тут надо учитывать, что падение рубля повлияет и на доставку товаров.

Косметика и парфюмерия. Здесь та же история, что и с одеждой. Уже сейчас многие бренды европейской косметики продаются в магазинах по цене в два раза выше досанкционной. Не исключено, что будет дороже.

Автомобили и запчасти. Комплектующие для иномарок в России не производят. Да и «Лады» во многом состоят из импортных деталей.

Стоматологические услуги. Этот рынок в стране практически полностью зависит от импорта.

Импортные лекарства. Около половины лекарств на нашем рынке — импортные.

Компьютерная техника и мобильные телефоны. Мобильные телефоны у нас тоже не делают.

Импортный алкоголь. Да, да, «Jack Daniel’s», «Куантро», «Бейлиз» и прочая вкуснятина станут еще дороже.

Пиротехника. Основная закупка фейерверков происходит как раз весной. Торговцы сразу заказывают большие партии из-за границы с прицелом на будущий Новый год и потом частями оплачивают товар. Чем дороже они купят его сейчас, тем дороже он будет в сезон.

Поездки за границу. Тут все очевидно.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

- Главное: не паниковать, - успокаивает Олег Калинский. - Государство будет очень внимательно смотреть за уровнем инфляции и также мониторить курс рубля к основным валютам. И у государства есть достаточно рычагов для корректировки экономических условий, что было не раз продемонстрировано в прошлом. Отрадно, что Всемирный банк улучшил прогноз по ВВП России в 2023 году. Если раньше банк прогнозировал, что падение ВВП составит 3,3%, то теперь — только 0,2%. А это значит, что, несмотря на санкции, экономика в основном адаптировалась к нестабильным условиям.