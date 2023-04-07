Звезды на красной дорожке «Жары»: голые наряды Лолиты и Самойловой, нелепая Нюша, Бузова с совами в ушах и весь седой Киркоров

Оксана Самойлова Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве вручили шестую по счету музыкальную премия «ЖАРА MUSIC AWARDS». Премию «Жара» вручают за музыкальные достижения по итогам минувшего года. Телеверсию покажут на телеканалах НТВ и «Жара». А мы со стилистом Анваром Очиловым разобрали самые яркие образы «Жары» 2023.

Оксана Самойлова пришла на премию с двумя старшими детьми, двое младших остались дома с ее мужем рэпером Джиганом. Джига изображает, что не живет пока с женой, но постоянно просит прощения и надеется на милость со стороны Оксаны – правда видятся они каждый день ради детей. 34-летняя блогер и предпринимательница намекнула на премии, что не прочь простить мужа. Может показаться, что супруги просто изображают ссору, подогревая интерес к семье – у Джигана выходит альбом, Оксана запускает онлайн проект с детьми. Выход на премию тоже связан с набором впечатлений и контента для будущего проекта. Оксана выглядела эффектно и для блогера с аудиторией 15,5 миллионов подписчиков вела себя странно – улыбалась обычным людям, фотографировалась со всеми желающими. Странно, потому что обычно ее коллеги с большой аудиторией включают звездную болезнь на просьбу людей сделать с ними фото. Оксана всех умилила – вывод добрая и не пафосная.

Оксана Самойлова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Анвар Очилов оценил и ее модный лук: «Оксана Самойлова не изменяет своему стилю. Но здесь противовес тренду гиперсексуальных нарядов, которые она носит на вечеринки – Оксана зарифмовала сексуальность с модой и классикой: сдержано, красиво с «перчинкой» в виде бра. Единственный акцент образа как раз блестящий бра. Молодец, что детей одела дорого, но сдержано – стильная классика».

Самойлова подробно рассказывала в блоге о том, как меняла недавно форму грудных имплантов – потому грудь держит и форму, и бра поддерживает, а он с обратной стороны еще и на силиконовых липучках, и закреплен на спине прозрачной лентой.

Лолита Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лолита много говорила о том, какая классная сейчас у нас молодежь на эстраде. И 59-летняя Лолита от них не отстает: и премию на «Жаре» получила, и мини платье с самым «жарким» декольте сезона выгуляла – видно все (почти). Стилист не сомневается – певица могла бы нарядиться лучше: «Ничего особенного. Ничего нового. Стандартно – но именно для Лолиты, мы это все уже у нее видели. Уж кто-кто, а Лолита Милявская могла бы зацепить публику и модных критиков и отличиться на таком мероприятии. Она себе может позволить многое. Стоит вспомнить только ее прозрачный комбинезон на «Жаре» - шесть лет прошло, а мемы с ним живы в сети. Сейчас образ Лолиты кажется пытались сделать в стиле Гэтсби. Но не продумали до конца и получилось смешение стилей. Укладка великолепная – идет очень. Но портит картину цвет губной помады – добавляет возраст, хотя последние пару лет Лолита выглядит круто - моложе цифр паспорта».

Лолита Фото: Михаил ФРОЛОВ

Михаилу Шуфутинскому 14 апреля исполнится 75 лет, а он теперь «как денди лондонский одет». А это потому, что гардероб мэтра обновляет жена Светлана Уразова. Стильная молодая женщина (ей всего 46 лет) и директор шансонье, и главный советчик. Рядом с любимой женщиной Михаил Захарович постепенно худеет – с начала года сбросил еще 6 кг. Светлана Уразова предпочитает классику в одежде – обычно выглядит элегантно, а на «Жаре» в этот раз решилась на эксперимент. Стилисту не понравился результат: «Здесь набор несочетаемых друг с другом вещей. Костюм – пиджак и юбка отличные. Но к пиджаку подошли бы или яркая блузка, или топ, или майка со стразами – для создания акцента образа. Но Светлана для акцента выбрала нелепую (в данном комплекте) футболку с «голым принтом». Здесь такие шутки не уместны. На футболки или платья наносят рисунок, создавая эффект обнаженного тела – голые принты тренд 2022 года, вещи с ними самодостаточны, их не носят с модной классикой. В таком «голом» платье 2 года назад хулиганила на «Жаре» ГлюкоZа, но на ней больше ничего не было. Сумка тоже из «другой оперы» - для прогулки по магазинам, но не по красной дорожке. Может быть Светлана спешила, потому и пришла без укладки. Женщина – красивая, модельной внешности и фигуры. Но видимо не было времени нормально собраться».

Михаилу Шуфутинскому 14 апреля исполнится 75 лет, а он теперь «как денди лондонский одет». А это потому, что гардероб мэтра обновляет жена Светлана Уразова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ольга Бузова победила в номинации «Шоу года». Оля получила награду за концертное шоу «Вот она я». На дорожку «Жары» 37-летняя Бузова пришла в черном бархатном платье – бархат главный материал для вечерних нарядов 2023 года. Анвар Очилов оценил: «Образ из конца 50-х - 60-х годов, в стиле Мэрилин Монро. Силуэт подчеркнут так – что нужный эффект элегантной сексуальности достигнут. Лаконичная прическа (пучок), дорогая ткань и декор платья красивыми розами – ни один нюанс образа не вышел за тонкую грань между ультрамодным и эпатажным. А спина то при этом голая! Длинные перчатки – очень модно. Шикарные украшение. Оригинальные серьги-совы». Ольгу после «Жары» из-за платья уже называют «Дикой Розой».

Ольга Бузова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Люся Чеботина Фото: Михаил ФРОЛОВ

Люся Чеботина получила статуэтку «Жары» в номинации «Хитмейкер года». Это она поет про «Солнце Монако». Люся на красную дорожку приходит не первый раз в откровенных нарядах. Так можно? Стилист поясняет: «Так нельзя прийти в театр. А для эстрадной звезды 25-ти лет на красную дорожку музыкальной премии – образ отличный. Та самая допустимая сексуальность для вечерних светских мероприятий – она эстрадная певица, ей так можно привлекать внимание публики: она же не в магазин и не в кино пришла». Кстати, если накинуть модный теперь пиджак оверсайз, то и в театр тоже можно.

Тося Чайкина Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тося Чайкина написала саундтрек к сериалу «Беспринципные», выпустила хит «Стрелы», написала много песен и музыку для балета. 26-летняя девушка с данными оперной певицы из семьи потомственных музыкантов, и теперь она набирает популярность. К примеру, на «Жаре» Лолита назвала ее одной из своих любимых исполнительниц. Чайкина говорит, что она неформат – по одежде это тоже заметно. Кстати, музыкой заниматься ее вдохновило творчество Леди Гаги. А на премию пришла в трусах.

Стилист Анвар Очилов тоже недоумевает: «Ужасный образ. Когда люди пытаются копировать кого-то из зарубежных звезд, но не адаптируют одежду под себя, не советуется со стилистами получается так – нелепо и смешно. Кажется девушке надо было срочно выбежать из дома, и она нацепила лишь чужой пиджак. Еще подходит образ для какого-нибудь веселого персонажа театра «Кривое зеркало». Может талантливая девушка и вдохновилась одним из образов Леди Гаги со съемок второго «Джокера», но как говорится «мотив похож, а песня не вышла».

Нюша Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нюша нечастый гость в Москве из Дубая, потому наряды на дорожки подбирает тщательно – чтобы запомнили. Здесь Нюша видимо решила, что она Эмили Ратаковски «местного разлива». Лицо 32-летней Нюши так изменилось, что ее издалека и правда можно принять за американскую модель – еще и в платье такого стиля. Корсет пришили так низко, что красивый кружевной наряд стал нелепым.

Паршута и Тишман Фото: Михаил ФРОЛОВ

Юлия Паршута перепугала народ – ту же начали шутить: Рианна на «Жару» приехала. Анвар Очилов тоже посмеялся: «Да, похожий образ есть в копилке Рианны. Дерзким его называли. И мы бы назвали. Но в таких случаях обидно – зачем брать известные на весь мир идеи. Придумайте что-то свое. Посмотрите как изобретателен стилист Бузовой – ориентир на Ольгу!» Но итог достигнут - 34-летняя Паршута заставила обратить на себя внимание.

Филипп Киркоров Фото: Михаил ФРОЛОВ

Особый случай

Филипп Киркоров продолжает удивлять метаморфозами. 55-летний артист продемонстрировал очередной результат преображений – он недавно прошел вторую серию пластических операций и косметологических процедур. Что можем сказать? Вблизи – певец необычно и непривычно худой; овал лица четкий, кожа под глазами теперь как у людей в 30 лет, кожа увлажненная и кажется появились ярко выраженные скулы, но возможно такой эффект из-за резкого похудения. Результат преображения впечатляющий. Гардеробчик у Киркорова как и фигура тоже новый, но такой же лакшери. Идеально на нем сидел шикарный бирюзовый атласный костюм. Артист снял парик, носит свою седину и ему стилизовали бороду в такой же цвет. Пользователи соцсетей уже называют Филиппа Бедросовича в шутку самым молодым Дедом Морозом – из-за новой прически и бороды.

Филипп Киркоров победил на «Жаре» в двух номинациях: «Концертный тур» и «Песня года» (Анна Асти и Филипп Киркоров «Хобби»».