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7 апреля 2023 15:40

Родители признались, что им надоело делать уроки со своими детьми

Каждый третий россиянин хочет, чтобы школьники начали делать домашнюю работу на продленке
Кристина СОБОЛЕВА
Каждый третий россиянин хочет, чтобы школьники начали делать домашнюю работу на продленке

Каждый третий россиянин хочет, чтобы школьники начали делать домашнюю работу на продленке

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Исследование сервиса «Актион Образование» показало, что половина россиян тратит каждый день по 3-4 часа на подготовку уроков с детьми. А каждый пятый родитель признается, что выполнение домашних заданий в семье всегда проходит довольно напряженно. Россияне признаются, им надоело делать уроки вместе с детьми, они хотят, чтобы школа сняла с них эту нагрузку. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

Так, треть россиян считает, что в школах нужно организовать обязательную продленку, на которой бы ученики делали домашнее задание. Тем более, что в школе всегда можно уточнить любое задание у учителя, попросить разъяснить любую задачку. И родителям дома не придется вспоминать интегралы, и дети начнут учиться лучше, уверены участники опроса.

«Учиться надо в школе, на уроках и на продленке, а дома – отдыхать», - говорит участница опроса.

«Раньше в школах была группа продленного дня, где ученики после обеда и прогулки делали с учителем домашнее задание. Когда я была школьницей, мне там нравилось», - вспоминает другая.

Еще треть опрошенных считают, что количество домашних заданий нужно уменьшить (15%) и перестать задавать детям готовить поделки (15%). Респонденты отмечают, что нагрузка сейчас у детей слишком большая, а сложные задания, те же проекты, творческие задания и поделки все равно приходится делать родителям.

9% россиян вообще считают, что домашнее задание в школах нужно отменить. В конце концов, должно быть у детей время на отдых, кружки, хобби, а так с уроками они света белого не видят.

5% считают, что помогать детям с уроками должны не родители, а учителя. Если ребенок не может сделать домашку сам, значит, это учитель плохо объяснил тему, пусть он же на следующий день объясняет непонятные примеры и задания.

4% россиян считают, что нагрузку с них снимет уже то, что учителя начнут давать домашние задания сразу на уроках, как это делали раньше. А то сейчас учитель может дополнить задание в электронном дневнике даже в семь вечера, а дети и родители должны снова садиться за учебники на ночь глядя.

Еще 3% отмечают, что родители не должны делать уроки с детьми, поэтому если школьные учителя не способны понятно объяснить предмет, то школа или государство должны бесплатно предоставлять детям репетиторов.

И только 6% опрошенных заявили, что их все устраивает и сейчас, и менять ситуацию с домашними заданиями не нужно.

Оставшиеся 7% признались, что затрудняются ответить.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 8,8 тысячи человек.

Образование: Родительское собрание