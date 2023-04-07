Родители признались, что им надоело делать уроки со своими детьми

Каждый третий россиянин хочет, чтобы школьники начали делать домашнюю работу на продленке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Исследование сервиса «Актион Образование» показало, что половина россиян тратит каждый день по 3-4 часа на подготовку уроков с детьми. А каждый пятый родитель признается, что выполнение домашних заданий в семье всегда проходит довольно напряженно. Россияне признаются, им надоело делать уроки вместе с детьми, они хотят, чтобы школа сняла с них эту нагрузку. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

Так, треть россиян считает, что в школах нужно организовать обязательную продленку, на которой бы ученики делали домашнее задание. Тем более, что в школе всегда можно уточнить любое задание у учителя, попросить разъяснить любую задачку. И родителям дома не придется вспоминать интегралы, и дети начнут учиться лучше, уверены участники опроса.

«Учиться надо в школе, на уроках и на продленке, а дома – отдыхать», - говорит участница опроса.

«Раньше в школах была группа продленного дня, где ученики после обеда и прогулки делали с учителем домашнее задание. Когда я была школьницей, мне там нравилось», - вспоминает другая.

Еще треть опрошенных считают, что количество домашних заданий нужно уменьшить (15%) и перестать задавать детям готовить поделки (15%). Респонденты отмечают, что нагрузка сейчас у детей слишком большая, а сложные задания, те же проекты, творческие задания и поделки все равно приходится делать родителям.

9% россиян вообще считают, что домашнее задание в школах нужно отменить. В конце концов, должно быть у детей время на отдых, кружки, хобби, а так с уроками они света белого не видят.

5% считают, что помогать детям с уроками должны не родители, а учителя. Если ребенок не может сделать домашку сам, значит, это учитель плохо объяснил тему, пусть он же на следующий день объясняет непонятные примеры и задания.

4% россиян считают, что нагрузку с них снимет уже то, что учителя начнут давать домашние задания сразу на уроках, как это делали раньше. А то сейчас учитель может дополнить задание в электронном дневнике даже в семь вечера, а дети и родители должны снова садиться за учебники на ночь глядя.

Еще 3% отмечают, что родители не должны делать уроки с детьми, поэтому если школьные учителя не способны понятно объяснить предмет, то школа или государство должны бесплатно предоставлять детям репетиторов.

И только 6% опрошенных заявили, что их все устраивает и сейчас, и менять ситуацию с домашними заданиями не нужно.

Оставшиеся 7% признались, что затрудняются ответить.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 8,8 тысячи человек.