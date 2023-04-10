Благотворительность и лотерея. Что общего?

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Давайте сразу проясним: лотерея – это не азартные игры. С правовой точки зрения, лотереи в России законодательно отделены от казино и букмекерской деятельности и регулируются отдельным федеральным законом №138-ФЗ «О лотереях». Участие в лотерейных розыгрышах – это экологичный способ получить яркие эмоции. Но есть такие тиражи лотерей, в которых «заложены» сопереживание и милосердие. Это благотворительные тиражи. Вот о них сегодня и пойдет речь.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Заглянем в прошлое. В России лотереи традиционно выступали как форма благотворительности. Это церковно-государственные лотереи. Они корнями уходят в XIX век и являются примером соборности российского народа, Церкви и государства. Так, при императрице Елизавете Первой, дочери Петра Первого, доходы от лотерей шли на содержание отставных и раненых обер- и унтер-офицеров и рядовых. В XIX веке благотворительные лотереи, получив широкое распространение, проводились в помощь больным, раненым, голодающим, несовершеннолетним преступникам и другим нуждающимся. Кроме того, нередко проведение благотворительных розыгрышей приурочивалось к религиозным праздникам. Например, в Томске первая лотерея-аллегри и бал-базар состоялись 30 декабря 1867 года в честь празднования Рождества Христова. А лотерея-аллегри, проходившая 2 апреля 1868 года, была приурочена к празднику Святой Пасхи.В 1914 году при участии императрицы Александры Федоровны Романовой, супруги Николая II, была организована благотворительная лотерея, благодаря которой для раненых солдат и пострадавших от бедствий Первой мировой войны удалось собрать 3 млн рублей.

МИЛОСЕРДИЕ КАК ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

Крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» в рамках проекта «Возрождение традиций русской благотворительности» и в преддверии светлого праздника Пасхи также проводит благотворительный 1489-й тираж «Русского лото», часть средств от которого будет направлена в крупнейшую в России православную социальную службу помощи «Милосердие».

Подопечные службы «Милосердие» – дети и взрослые с инвалидностью, одинокие старики, малообеспеченные семьи, беременные и женщины с детьми в сложной жизненной ситуации, пациенты московских больниц и бездомные люди. Им доступна не только гуманитарная и медицинская помощь – юристы, психологи и другие специалисты работают, чтобы вернуть их к нормальной жизни. За год в службе находят решение своей проблемы более 30 тысяч человек.

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С каждого проданного билета в «Милосердие» официально по договору будет направлено 10 рублей. Таким образом, каждый участник этого тиража «Русского лото» сможет внести вклад в поддержку нуждающихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, а также подарить родным и близким яркие положительные эмоции. Важно отметить, что пасхальный тираж «Русского лото» – беспроигрышный, поэтому каждый участник сможет прикоснуться к чуду и доброй семейной традиции розыгрышей всенародно любимой лотереи. Здесь есть повод для радости и у того, кому дарят, и у того, кто дарит: даже небольшой выигрыш подарит приятные эмоции обладателю билета, а вклад в благотворительность станет настоящей помощью тем, кто в ней нуждается. Ведь умение сорадоваться за ближнего – одна из христианских ценностей.

В пасхальном тираже «Русского лото» все билеты выигрышные, поэтому призы, разумеется, будут разных размеров. Крупные выигрыши, конечно, предусмотрены. Окончательный их размер и количество станут известны накануне розыгрыша, поскольку все зависит от количества билетов, проданных на данный тираж.

ДОТЯНУТЬСЯ ДО КАЖДОГО

Выбор «Милосердия» как единого, но не конечного благополучателя основан на том, что служба действует не в каком-то одном направлении помощи, а открыта для всех, кому нужна помощь.

Служба «Милосердие» – это организация, имеющая непосредственное отношение к Русской православной церкви. А то, что делает Церковь, не делает ни одна другая благотворительная организация. Масштаб социального церковного служения огромен: православные храмы есть везде, даже в маленьких поселках и городах. К тому же, Церковь обладает практически всеми инструментами для благотворительной деятельности: центры гуманитарной помощи по всей стране, приюты и социальные службы, где люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, всегда могут рассчитывать на помощь.

Помимо проведения пасхального тиража «Русского лото», крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» из собственных средств системно поддерживает более 25 благотворительных, спонсорских и спортивных проектов. Основными направлениями благотворительной деятельности «Столото» стали помощь детям, помощь пожилым гражданам и людям с инвалидностью.

ВНИМАНИЕ!

Сумма, которая будет собрана на дела милосердия благодаря проведению благотворительного тиража, станет известна 16 апреля 2023 года в программе «У нас выигрывают!» на НТВ в 08:20 по местному времени.