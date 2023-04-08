Зеленский приказал СБУ приготовить «пробирку Пауэлла» Фото: REUTERS

Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию на Украине сделал в ночь на 8 апреля срочное заявление. По имеющимся данным, подтвержденным из нескольких независимых источников, под руководством офиса президента Украины осуществляется подготовка масштабной провокации, направленной на дискредитацию России на международной арене

«В целях отвлечения внимания международной общественности от опубликованных ООН фактов многочисленных военных преступлений, совершенных военнослужащими украинской армии и боевиками националистических формирований, киевским режимом спланировано проведение специальной информационной акции. Для ререализации в течение последних двух недель в населенном пункте Ахтырка Сумской области подготовлен якобы участок «передового рубежа обороны ВСУ на линии боевого соприкосновения с российскими войсками». На оборудованные псевдо-позиции планируется доставить из моргов тела и останки погибших украинских военнослужащих, смерть которых наступила якобы в результате огневого поражения «российскими» артиллерийскими боеприпасами, снаряженными «отравляющими веществами»», - сообщили в штабе.

По данным нашей разведки киевским режимом предусматривается «обработка данного участка местности и останков украинских военнослужащих отравляющим веществом».

Это говорит о том, что Зеленский собрался использовать западных экспертов втемную. Так проще и дешевле задокументировать якобы «применение российскими вооруженными силами «химического оружия». А главное, эксперты в своих доводах будут более убедительны!

Любопытно, что несколько дней назад в сети действительно появились постановочные кадры съемок стрелкового боя. Украинские операторы слили в сеть черновой материал.

«Для придания провокации большей правдоподобности спецслужбам Украины поручено подготовить и опубликовать в социальных сетях фальшивые радиоперехваты якобы обсуждения российскими военнослужащими подготовки к применению «химического оружия», а также сфабрикованные наряды на получение специальных боеприпасов для установок РСЗО «Град»», - говорится в сообщении.

По мнению украинских политтехнологов, придуманная Зеленским очередная «отравленная Буча» должна подхлестнуть Запад охотнее делиться оружием и деньгами.

Именно для этого ему и понадобилась уже знакомая на весь мир «пробирка Пауэлла». Останется только достать ее в Совете Безопасности ООН и громче остальных прокричать «спасите, отравляют» .