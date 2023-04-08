Названы лучшие рестораны России по версии WheretoeatRussia Фото: Леонид ЗАХАРОВ

В принципе, и так было понятно, что по случаю круглой даты организаторы придумают что-то особенное. Так и вышло. Первые звоночки прозвучали, когда стало известно, что церемония пройдет не в феврале, как обычно, а в апреле. И не в Москве, а в Санкт-Петебурге, про месту прописки оргкомитета.

Дальше — больше. Были внесены некоторые изменения в регламент голосования экспертов, появились новые номинации. О том, что теперь будут отмечать еще и лучших кондитеров, поговаривали еще в прошлом году. А недавно опубликовали еще и шорт-лист в категории «ресторан-легенда». Список по-своему трогательный, ностальгический: московские «Сирена», «Времена года», «Пушкин», «Савой», «Марио», «Узбекистан», «Царская охота», «Шинок», «Яръ», питерская «Европа» (на мой вкус, не хватало «Кавказской пленницы»). Наверняка у многих с этими заведениями связаны приятные воспоминания. Хотя, конечно, для большинства из этих ресторанов лучшие годы уже позади. Но зато появилась возможность приобрести заслуженный официальный статус легенды, тоже хорошо. (Забегая вперед, скажем: на сцену вышел вполне легендарный ресторатор Арам Мнацаканов и нарек легендой «Кафе Пушкинъ». Награду принял шеф-повар Андрей Махов).

И другие ростки нового

Никанор Вейра, аргентинский шеф перуанского ресторана в Москве Olluco Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Еще один момент, которого прежде не было. Накануне церемонии прошла серия гостевых ужинов. В нескольких серьезных питерских ресторанах готовили несколько серьезных шефов из других городов. Влад Пискунов («Матрешка») представлял в Commons свой новый сет «Садко». В Bourgeous Bohemians к братьям Гребенщиковым приехал Николай Бобров, шеф красноярской «Тунгуски». В Osteria Bettula выступил московский дуэт Лосев & Истомин, во Fresa’s — Александр Лощилин (Folk), в Recolte — шеф красноярского 0,75 Please Александр Кучеров.

Владимир Чистяков, который успел на три ужина за один вечер Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Владимир Чистяков и Алексей Волков (Rocky2) готовили в La Biga, при этом тот же Чистяков каким-то образом умудрился поспеть еще и в Da Menu вместе с шефом The Greeks Никитой Бреховым. В Hitch солировал Никита Кузьменко (Touch), в GooseGoose — Егор Макаров (BURO. TSUM), в Mr. Bo — Игорь Шиянов (Red Wall, Нижний Новгород). Эдуарда Архипова, шефа едва открывшегося в Москве французского «Шануар», пригласили во Frantsuza Bistrot (что логично).

Много победителей на одной сцене Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Награды - достойным!

Церемония проходила в Русском этнографическом музее. Зал с колоннами, галереями, барельефами и прочими внешними признаками величия. Сообразно случаю одетая публика, звездные шеф-повара, рестораторы, напитки, пылкие объятья, эффектные селфи. Особое оживление вызвало появление Ивана и Сергея Березуцких, которые на днях наделали много шума своим заявлением об уходе из ресторана Twins Garden. Обычно, когда их ресторан побеждал, за наградой выходили именно они, но теперь-то они там не работают. Интрига, однако…

Селфи с братьями Березуцкими - одно из главных развлечений в кулуарах Фото: Леонид ЗАХАРОВ

После серии вступительных речей начали со списка лучших ресторанов - от сотого места и выше. При желании можете ознакомиться с полным списком на сайте wheretoeat.ru

А первая пятерка выглядит так

Birch (СПб)

Twins Garden (Москва)

Bourgeous Bohemians (СПб)

White Rabbit (Москва)

Savva (Москва)

Братья Березуцкие по случаю второго места на сцену не вышли, зато получили награду «За вклад в развитие ресторанной индустрии». Справедливо.

Но по-настоящему эффектно выступили другие братья - Артем и Алексей Гребенщиковы. Для начала их ресторан Bourgeous Bohemians (СПб) победил в номинации «Выбор СМИ». Потом Алексей был назван лучшим кондитером года. Ну и итоговое третье место в общем списке лучших ресторанов страны - тоже, согласитесь, приятно.

Шеф-поваром года после некоторого перерыва снова стал Владимир Мухин.

Возвращение Владимира Мухина Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Ресторатор года - Антон Пинский.

Лучший официант - Владислав Дихтенко (Сочи, Красная поляна).

Лучший бар - Nobody Knows I Suppose (Новосибирск).

Сомелье года - Евгения Назимова (Maya, Москва).