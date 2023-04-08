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Общество8 апреля 2023 5:58

Прощание с Владленом Татарским: прямая онлайн-трансляция похорон убитого журналиста

Прощание и похороны Владлена Татарского пройдут в Москве 8 апреля 2023 года
Мила ГЕНЬ
Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, погиб 2 апреля 2023 года в результате теракта

Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, погиб 2 апреля 2023 года в результате теракта

Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максим Фомин) состоится в Москве 8 апреля 2023 года. KP.RU будет проводить прямую онлайн-трансляцию траурного мероприятия.

Где и когда пройдут похороны Владлена Татарского

Военного журналиста Владлена Татарского похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Церемония прощания с Максимом Фоминым состоится там же. Ориентировочно мероприятие начнется в 12:00 по московскому времени 8 апреля 2023 года.

Где можно посмотреть прощание с Владленом Татарским

KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию с церемонии прощания с военкором Владленом Татарским 8 апреля 2023 года. Смотреть ее можно будет на сайте издания.

Напомним, журналист Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, погиб 2 апреля 2023 года в результате теракта в кафе Санкт-Петербурга. Взрыв устроила Дарья Трепова. Ее действия координировали спецслужбы Украины. 4 апреля Басманный суд Москвы отправил Трепову под арест на два месяца. Защита не стала обжаловать это решение.

КАРТИНА ДНЯВоенкор Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге