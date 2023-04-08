Этот навык в два раза важнее для успеха, чем знания и IQ: Он определяет лидеров

Emotional Intelligence — это способность распознавать эмоции, намерения, мотивацию, желания свои и других людей и управлять этим Фото: Shutterstock

В современном мире, как известно, наряду с профессиональными навыками очень ценятся так называемые soft skills - так называемые "мягкие навыки". То есть умение работать в коллективе, заводить полезные связи, поддерживать рабочую атмосферу. По сути, это проявления эмоционального интеллекта. И, хорошая новость, его можно развить.

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Термин стал широко известен еще в 1995 году, когда научный журналист Дэниел Гоулман опубликовал книгу «Эмоциональный интеллект». По его мнению, Emotional Intelligence — это способность распознавать эмоции, намерения, мотивацию, желания свои и других людей и управлять этим.

Согласно исследованию Гоулмана, «у людей с развитым эмоциональным интеллектом лучше психическое здоровье, эффективность работы и лидерские навыки. При этом 67% лидерских способностей приходятся на эмоциональный интеллект. Он важнее технических знаний и IQ в два раза».

За прошедшие 28 лет выводы Дэниела Гоулмана были многократно проверены и перепроверены. Например, в Технологическом институте Карнеги пришли к выводу, что с эмоциональным интеллектом, лидерством и умением общаться связаны 85% финансового успеха. На знания и другие навыки остается только 15%. Поэтому эмоциональная осознанная грамотность — самый важный навык в настоящем и будущем. Неудивительно, что сейчас широко распространены тренинги и лекции по эмоциональному интеллекту.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ, ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ УМ

Дэниел Гоулман утверждает: «По сути, у нас два ума: один думает, другой чувствует. Эти два коренным образом отличающихся процесса познания взаимодействуют, составляя нашу ментальную жизнь… При успешном взаимодействии этих партнеров повышается эмоциональная способность мышления, равно как и умственная способность мыслить». Так что нельзя сказать, что эмоциональный интеллект живет отдельно от умственного, они неотделимы друг от друга.

При этом мы сейчас начинаем смотреть шире: всю сознательную жизнь человечество считало, что при принятии решений эмоции надо отключать, они мешают поступать правильно, уводят с истинного пути. Дэниел Гоулман совершил поистине революционный переворот. Теперь он и его последователи советуют нам установить гармонию между головой и сердцем, то есть, пользоваться эмоциями с умом. Чтобы наши действия стали умнее и эффективнее.

А если человек не обладает эмоциональным интеллектом? Скорее всего, он не сумеет добиться жизненного успеха. И, по мнению Дэниела Гоулмана, «недостаток эмоционального интеллекта расширяет диапазон рисков: от депрессии или склонности к насилию до нарушений питания и злоупотребления наркотиками».

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

- На практике эмоциональный интеллект – это комплекс навыков, состоящий из умения распознавать эмоции свои и окружающих, проживать их, понимать причинно-следственные связи их возникновения, а также способности регулировать собственные реакции и умения выбрать действие, опираясь на возникшее чувство, - поясняет психолог Василиса Аверьянова. - Эмоции – это наш внутренний навигатор. Если я испытываю злость, это важный сигнал, что мне не нравится происходящее и я хочу это изменить. Если я испытываю дискомфорт, потому что кто-то нарушил мою личную границу, я хочу ее защитить и выбираю максимально эффективный способ сделать это.

Алена Горбун, психолог, автор методики развития эмоционального интеллекта, считает, что это «подразумевает умение человека выдерживать эмоции высокой интенсивности, то есть не лезть в драку, не швырять предметы у всех на виду. Эмоциональный интеллект – это когда вы можете прожить сильные эмоции, не вредя окружению и не разрушая отношения».

В конце концов вы можете пошвырять предметы или поколотить подушку, выпустить пар, когда вас никто не видит, никто не будет напуган и не получит других отрицательных эмоций.

В то же время важно не путать эмоциональный интеллект с подавлением, вытеснением и игнорированием своих эмоций. Наверно, вы встречали таких людей. Они часто выглядят сдержанными, но в конечном итоге непрожитые эмоции «вылезают» в виде болезней, повышенной тревожности, хронической усталости или пассивной агрессии.

По мнению Алены Горбун, эмоциональный интеллект необходим нам, чтобы находить общий язык с окружающими и в то же время понимать свою отдельность, уметь экологично конфликтовать, поддерживать свою внутреннюю мотивацию, принимать взвешенные решения даже в самых острых ситуациях.

ЭМПАТИЯ: КАК Я ТЕБЯ ПОНИМАЮ!

Важнейшая часть эмоционального интеллекта – эмпатия, способность к сопереживанию, умение поставить себя на место другого человека, оценить обстановку с его точки зрения.

Анна Жюсталь, бизнес-коуч, уверена, что «человек понимающий свои эмоции и чувства, осознающий откуда они берутся, может также легко считывать эмоции других людей – по мимике, интонации, тембру голоса, языку тела, внутреннему сенсору, даже кожей можно ощущать».

- Эмпатия или сопереживание – один из важнейших факторов проведения успешных переговоров и построение отношений с людьми, - считает Анна Жюсталь. - Способность к сопереживанию не является врожденной. Ее можно развить. Самое простое упражнение – медитация, когда вы выключаете мозг и начинаете чувствовать свое тело, вибрации души, замечать движение и развитие чувств, осознавать их причины. Тогда в процессе общения вы сможете глубже ощущать настроения и мотивацию собеседника.

Благодаря эмпатии собеседники переживают общие эмоции, создается доверительная атмосфера, психологический комфорт, при котором каждое произнесенное слово становится более убедительным и значимым.

КАК ПОВЫСИТЬ СВОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Психолог Алена Горбун советует:

1. Изучайте эмоции (учитесь осознавать свои эмоции, их распознавать и различать).

2. Учитесь определять причины эмоций, осознанно их проживать без ущерба для себя и окружающих. Самый простой способ несколько раз в день ставить напоминание и задавать вопрос «Что я сейчас чувствую? Почему?». Фиксируйте себя на этом моменте, осознавайте, почему вы злитесь или радуйтесь.

3. Ведите дневник эмоций. Направляйте эмоции для достижения конкретной цели. Старайтесь распознавать и идентифицировать эмоции других людей.

Важно помнить, что эмоции не могут быть плохими или хорошими, они просто всегда есть. К примеру, гнев будет разрушительным, если вы будете причинять страдания себе или другим. Но гнев, направленный на защиту слабого от несправедливости, станет положительной и очень действенной эмоцией. И вообще эмоции – превосходный инструмент для достижения самых разных целей.