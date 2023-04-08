"Все, что у меня осталось, это я сама для него": Отец студентки организовал секс-культ из второкурсниц в престижном колледже

Ларри умело использовал свои психологические навыки

О студенческих общежитиях американских университетов и колледжей всегда ходила дурная слава: вырвавшиеся из-под родительской опеки подростки, почуяв свободу, творят там всякие непотребства. То в престижном Йеле накроют очередное тайное общество, то в не менее престижном Гарварде в ходе жестокого обряда посвящения в студенты гибнет очередной молодой человек.

Колледж им. Сары Лоуренс – один из лучших в Большом Нью-Йорке. Он расположен в Йонкерсе, пригороде Города Большого Яблока.

В 1926 году строительный магнат Уильям Лоуренс отдал свое огромное поместье с массой построек под кампус, и открытием учебного заведения для девушек увековечил память своей покойной жены, Сары. Стараниями сменявших друг друга ректоров и президентов колледж стал одним из самых престижных учебных заведений на Восточном побережье США для гуманитариев теперь уже обеих полов. Знаменитый Принстонский университет в середине прошлого века даже предложил этому колледжу стать своим филиалом, но вуз решил сохранить независимость.

В колледже им. Сары Лоуренс гордятся своими знаменитыми выпускниками, среди которых: художница Йоко Оно (вдова экс-битла Джона Леннона), журналист Барбара Уолтерс, звезда американского кино 1990-х Лариса Олейник, модельер Вера Ванг.

Но там совсем не любят вспоминать ужасную историю, точка в которой была поставлена совсем недавно. Хотя ее участники говорят, что кошмары от пережитого не оставят их еще очень и очень долго…

Осенью 2010 году группа второкурсников вселилась в одно из общежитий колледжа. Это был старинный дом, расположенный на территории кампуса, с двумя этажами и несколькими комнатами. Все как обычно – общая кухня с горами вечно немытой посуды и пустыми коробками из-под пиццы, сумасшедшие планы превратить одну из комнат в песчаный пляж (для чего даже в общагу приволокли несколько мешков с песком), постоянный шум, доносящийся из доброго десятка колонок и непринужденная атмосфера.

Никто особо и не возражал, когда одна из студенток, Талия Рэй, попросила у соседей разрешения на то, чтобы ее отец, Ларри, какое-то время пожил в общей гостиной. Талия не скрывала, что Рэй-старший прибудет в Йонкерс прямиком из тюрьмы, в которой он отбывал срок. Девушка уверяла, что в казенный дом ее отец попал по надуманным обвинениям, а на потрепанном диване проведет всего лишь пару недель, до тех пор, пока не найдет работу и не подыщет себе жилье.

Оказавшийся в компании молодых людей Ларри просто обворожил всех: он как заправский повар жарил сочные стейки, рассказывал о своем военном прошлом и стал лучшим другом для нескольких сокурсниц дочери.

Он часами беседовал с ними. Кого-то утешал, кому-то по-отечески что-то советовал, называл себя психологом. Молодые юноши и девушки быстро попали под его влияние, кое-кого совсем немолодому Рэю даже удалось уложить к себе в постель.

Юные, неопытные души оказались удобным объектом для манипулирования. Ларри Рэй сумел убедить влюбленных в него студенток бросить все и переехать вместе с ним из общежития сначала в арендованную в Нью-Йорке квартиру, а затем в отдельный дом, в соседний с Нью-Йорком штат Нью-Джерси.

Деньги на жизнь «лейтенант морской пехоты, а также психолог» Ларри и не пытался добывать. Рассказывая своим поклонницам выдуманные истории о борьбе с влиятельными коррупционерами, он заставлял их клянчить под разными предлогами деньги у родителей; а самые преданные пошли по его приказу на панель.

Ларри умело использовал свои психологические навыки. Ни одна из его жертв сегодня не может объяснить – как и почему на протяжении целого десятилетия они находились во власти мошенника, который насиловал их, бил и, по признанию одной из девушек, украл у них молодость.

- Он забрал мою карьеру, моих друзей, мою семью. Он сделал так, что все, что у меня осталось, это я сама для него. – рассказала режиссерам документального фильма, посвященного культу Ларри Рэя, одна из его наложниц.

В картину вошли кадры, найденные в доме наставника и гуру (так Рэй велел величать себя). Это душераздирающее зрелище – невзрачный мужчина бьет своих адепток, ругает их за малейшие оплошности, а они то покорно взирают на него, то корчатся в судорогах от страха.

Узнав из сводок криминальной хроники о секс-культе, возникшем в стенах колледжа им. Сары Лоуренс, психологи в один голос дали определение произошедшему. Мол, всему виной – возраст второкурсниц: 18-летний человек – технически взрослый, но во многих отношениях еще несформированный и очень податливый, что особенно ярко проявляется у тех, кто живет отдельно от родителей, а связь молодой девушки с взрослым мужчиной кажется для нее признаком быстрого взросления.

Ларри Рэя арестовали в 2019 году, прямо в постели с одной из наложниц. В ФБР позвонил один ее знакомых, у которого девушка незадолго до этого просила крупную сумму в долг. Она говорила, что деньги нужны ей и ее любимому мужчине для выполнения секретных операций государственной важности. Все это показалось молодому человеку, по меньшей мере, странным, и он не поленился связаться с правоохранителями.

Уже через несколько дней американские СМИ вовсю смаковали подробности «дела Рэя»: красочные якобы проведенных им секретных операций, сотни тысяч долларов, переданные родителями его жертв для «государственных нужд».

В феврале 2020 году Ларри Рэю были предъявлены обвинения в заговоре, вымогательстве, торговле людьми в целях их сексуальной эксплуатации и принуждении жертв к труду. Защита настаивала на том, что Рэй – обычный нарциссист, страдающий расстройством личности, и обращала особое внимание на то, что в отличие от других «гуру» деньги его почти не интересовали, и все, чего он пытался достичь – это «всего лишь полный контроль над другими людьми». В январе этого года суд приговорил 63-летнего Ларри Рэя к 60-и годам тюрьмы, его признали виновным по всем пунктам.

Ни тогда, ни сейчас руководство колледжа им. Сары Лоуренс так и не объяснилось: почему в вузе никто и не озаботился тем, чтобы узнать причину внезапного и одновременного ухода из стен этого учебного заведения сразу нескольких молодых девушек. Кстати, две из них так и остались жить в захламленном доме в Нью-Джерси, заявляя, что их любимого мужчину и наставника почем зря бросило в тюрьму американское правительство.