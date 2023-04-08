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8 апреля 2023 10:42

Никас Сафронов: «Влюбляться буду, а жениться больше не хочу!»

Знаменитому живописцу сегодня исполнилось 67 лет
Мария РЕМИЗОВА
Мария РЕМИЗОВА
Никас решил широко не праздновать свой день рождения

Никас решил широко не праздновать свой день рождения

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этом году Никас решил широко не праздновать свой день рождения. Мол, дата не громкая, да и ситуация в мире не располагает к шумным праздникам.

- Никас, глядя на вас, в цифры эти просто не веришь. Чем вы там питаетесь, что такую форму держите десятилетиями?

На завтрак, что у вас сегодня было, если не секрет?

- Нашел в холодильнике бутерброд с черной икрой – съел. Но это редкий случай, просто у меня гости вчера были, я для них открыл баночку икры. Сам я такие вещи не покупаю, питаюсь без изысков. Если подарят баночку икры, угощу друзей и сам попробую. А так мое утро обычно начинается с каши. Ем пшенную, гречневую, манную…

- Сами готовите?

- Кашу обычно делает помощница. Вообще у меня не стандартный график. Просыпаюсь около пяти часов вечера, потому что ложусь спать только в 8 утра.

Перед тем, как уснуть, обязательно плотно поем. Я как тот француз, который встает с кровати и идет домой спать. Но я с рабочего места встаю, из мастерской.

Самое главное не фиксироваться на возрасте. Если ты думаешь, что я уже старый– ты таким и будешь. Я заметил, люди стареют, когда выходят на пенсию. Они начинают хандрить, они начинают думать о прошлом… Я тоже вспоминаю прошлое, но я думаю, как о полезном опыте.

- А на что вы тратите свою пенсию?

- Я на благотворительность отправляю ее. У меня маленькая пенсия, я никаких льгот не получал. В месяц приходит тысяч 15. Хотя я почетный гражданин нескольких городов и профессор.

Но чтобы получать больше, надо все эти бумаги собрать, доказать, что у меня есть награды государственные и звания. Пока я не нашел времени для того, чтобы заниматься этим. Само понятие собирать документы на пенсию уже тебя обрекает на эту пенсию. Каждый человек живет в своем внутреннем мире и часто его убивают мысли. Отсюда все эти инфаркты и инсульты. Я стараюсь мыслить позитивно.

- И влюбляться перестали? Или попадаете иногда в сердечные переплеты?

- Нет, почему? Влюбляюсь. Иногда правда встречаюсь с девушкой, забываю ей ответить, она тут же пишет: «Все, прощай!» Я на такие сообщения не реагирую, потому что знаю, что через какое-то время она сама напишет: «Виновата, прости, что написала такое резкое письмо!»

Сейчас у меня есть девушка, у нас с ней все нормально. Стараюсь ее баловать, никогда не обижаюсь, не ставлю какие-то условия.

- А как вы ее балуете?

- Вещи покупаю: пальто, платье. Иногда делаю более сентиментальные подарки. Какую-то вещь, которая осталась от моей мамы: серьги, кольцо. Ну и стараюсь не скандалить. Я вообще не люблю ссоры. Когда мне закатывают скандал, я отстраняюсь.

- Жениться ещё раз планируете?

- Таких планов нет. Вот мой сын Дима недавно снова женился. Я был против, когда он в первый раз пошел в ЗАГС. Ну как против? Я не могу ему диктовать, он не был воспитан мною, но я помогал, финансово поддерживал его. Он влюбился и говорит – хочу жениться. Я говорю – ты встань на ноги вначале, осознай, что ты можешь прокормить семью. Я ее люблю, говорит. Я не дал ему благословения на тот брак…Он все равно женился, через три месяца развелся. Сейчас он опять женился. Я ему тоже говорю – ты узнай ее поближе. Я ее знаю уже полгода, говорит… Я не смог быть на его свадьбе, потому что меня не было в Москве. С другой стороны я особо туда и не рвался, потому что не знаю ни семью ее, ни ее родителей, ни ее особо не знаю…

Что до меня, то с одной стороны, я не против любви, с другой стороны, это отвлекает меня от работы. На мой взгляд, прежде, чем терять голову, надо узнать человека. Хотя люди меняются. Вот как только брак возникает паспортный, человек может полностью измениться. У меня была жена, итальянка, и когда она жила в России, училась в институте Пушкина, она была такая тихая-тихая. А потом вдруг она беременна оказалась, стала плакать, мол, как я вот буду с ребенком, не в законном браке. Я говорю – давай повенчаемся. Мы повенчались. Она немножко успокоилась. Потом опять начала нудеть – как это вот я, иностранка, буду так жить без печати в паспорте. Мы поженились. Потом поехали в Италию. Характер жены резко изменился, стал ужасным. Она стала капризной, я ее просто не узнавал. Потом грянул развод, в суде она пыталась все, что у меня было, отсудить.

Женщины непредсказуемы. Ты никогда не знаешь, что от них ожидать. Но влюбленным надо обязательно быть. Это чувство окрыляет. Из моих знакомых только Олегу Павловичу Табакову повезло с молодой женой. Вот Михаилу Казакову страшно не везло, он женился восторженно и его кидали, обманывали, он оставался без квартиры и опять ходил по кабинетам, просил денег на жилье. И так раз пять.

С возрастом понимаешь, что ты женат на искусстве. Оно тебя никогда не предаст и никому не отдаст.

- Вот я и хотела просить про искусство. Самая дорогая картина в вашей истории?

- Я много писал монарших особ. Помню, один король мне подарил «Феррари» за мою работу. А президент одной страны, не буду говорить какой, выделил за мои труды 600 тысяч долларов. На аукционе в Гонконге одна из моих картин была продана за 985 тысяч долларов. Был ещё аукцион в Китае, там уже я сам выставлялся, без посредников, продал картину за 145 тысяч долларов.

- Как будете отмечать день рождения?

- В свой день рождения буду дома, отметим камерно, в узкому кругу.

Будут, конечно, заезжать друзья, передавать какие-то подарки. Вот Карен Шахназаров сейчас звонил и спросил, куда можно зайти и передать подарок. Федор Добронравов с Геной Хазановым хотят заехать после спектакля.

Главное увидеть этих людей хотя бы раз в год, обнять, сказать им добрые слова.

Мой приятель Гарик Харламов хоть и подшучивает надо мной в соцсетях, но мы с ним давние товарищи.

Я понимаю, что его шутки в мой адрес нравятся аудитории, но при этом у нас с Гариком добрые отношения.

- Вы составили какой-то лист желаний?

- Нет, я сам приготовил друзьям подарки. Если кто-то захочет поздравить, я вручу свой презент. «Молодая гвардия» выпустила «Азбуку» с моими картинами. Подарю друзьям и оренбургские пуховые платки с моей фамильной гравировкой.

Ну и конечно, конфеты «Вдохновение» с моими картинами.

Да, я даже в свой день рождения думаю, как помочь обездоленным людям. Всем потихоньку помогаю: и детям, попавшим в беду, и бедным студентам. Поэтому я все время кручусь, думаю, где заработать, а вы говорите, как и почему вы не поправляетесь? Да времени нет поправляться. Хотелось бы лежать на берегу моря и смотреть на горизонт сквозь шум волны. Но не хватает времени отдыхать, надо включаться в процесс, быть полезным для страны. Счастье, что друзья рядом.

Софи Лорен звонит постоянно и спрашивает, мол, как дела. Она вообще очень скучает по России. И Орнелла Мути не забывает, перезваниваемся с ней.

Я стараюсь поддерживать отношения со звездами мировыми, которым неравнодушна история нашей страны.

Они смотрят на нас объективно, они смотрят между строк, понимают, что не все правда, что там говорят.

ДЕТИ ХУДОЖНИКА

У Никаса шесть сыновей и все дети рождены разными женщинами.

31-летний сын художника Стефано (мама мужчины - итальянка Франческа Вендрамин-Ред.), единственный из наследников художника, кто был рожден в официальном браке.

Второй сын живописца — пианист Лука Затравкин, который совмещает творчество с управлением команды своего отца.

Третий сын Сафронова -40-летний Дмитрий, друг Анастасии Волочковой, которого ранее СМИ не раз записывали в женихи балерины.

21-летний Ландин - четвертый сын Никаса Сафронова. Крестным Ландина является Николай Дроздов.

Пятый сын художника - 34-летний Александр Филимоненко.

А четыре года назад у Сафронова объявился еще один сын - 23-летний скрипач Юрий.

Шоу-бизнесКАРТИНА ДНЯНикас Сафронов: досье KP.RU