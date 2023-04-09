«Хотели как лучше, а получилось как всегда»: Крылатые фразы Виктора Черномырдина в карикатурах

Экс-премьер России Виктор Черномырдин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшен», которая открылась в столице, в Гостином дворе, внимание посетителей привлекает экспозиция Оренбургского книжного издательства имени Г.П.Донковцева.

На центральном стенде - книга «Виктор Черномырдин: Я далёк от мысли…» (В воскресенье, 9 апреля, премьеру - златоусту исполнилось бы 85 лет.)

-… «Я далек от мысли» - мысль, на самом деле, глубокая, - поделились мы с директором издательства, президентом Оренбургского благотворительного фонда «Евразия» Игорем Храмовым.

- Да, - согласился он.

- Как родилась идея выпустить столь необычную коллекцию «черномырдинок» ?

Директор издательства, президент Оренбургского благотворительного фонда «Евразия» Игорь Храмов Фото: Личный архив

- Дело в том, что несколько лет назад в одном из издательств выходила книга «Так говорил Черномырдин. Потом у них тираж закончился, переиздавать книгу не стали.

И тут у нас возникла мысль проиллюстрировать изречения Виктора Степановича. Но как это сделать?

У меня было, например, три захода - с участием работников кафедры дизайна Оренбургского госуниверситета.

Обложка книги «Виктор Черномырдин: Я далёк от мысли…». Фото: Игорь Храмов

Мы студентам давали задание - несколько «черномырдинок» – и просили их проиллюстрировать.

И, вы знаете, ничего не получалось и, практически, три года прошли впустую.

То есть, никак не удавалось в рисунке «поймать» самую соль этих, немножко абсурдных, таких странных высказываний.

И вдруг неожиданно - совершенно случайно, без всякого заказа, в зоне нашего внимания появился человек с особым взглядом.

Нам понравилось, что он делает. И я попросил его, просто навскидку, проиллюстрировать три «черномырдинки».

И, как только увидел первый результат, я понял, что это - то, что нам надо.

И, в итоге, получилась книжка, куда мы собрали 56 известнейших, самых расхожих фраз…

Ну, - «Хотели как лучше, а получилось как всегда».

Типа - «Черномырдину пришить ничего невозможно», «Раньше полстраны работало, а пол - не работало, а сейчас все наоборот», «Моя жизнь прошла в атмосфере нефти и газа», «С налоговым сюрреализмом пора кончать»…

И, как выяснилось, даже по самим иллюстрациям - Черномырдин и сегодня очень актуален…

Возьмите - вот: «Я не сторонник сегодня влезать с распростертыми объятиями».

Эта фраза обрисована в стилистике ковида, борьбы с коронавирусом, когда были запрещены все рукопожатия, объятия и так далее.

- А как вам его выражение «Мы будем уничтожать наше ядерное оружие вместе с Америкой»?

- Это мы не стали обрисовывать, это уже чересчур политический такой момент.

Нет, если честно, то были какие-то иллюстрации, которые мы не стали применять в силу того, что, может быть, это не очень понятно, не смешно, но на 56 афоризмов Виктора Степановича - иллюстрации довольно выразительные,

- То есть, примерно десятая часть его самых знаменитых выражений в книге - с помощью рисунков - отражены. Одно время мы в «Комсомольской правде» пытались подсчитать - сколько их было всего.

- В общем-то, я обращался к книге вашего журналиста Александра Гамова «Хотели как лучше…», которая у меня стоит дома на самом видном месте.

И вот прильнул, так сказать, к первоисточнику, где методично все исследовалось, что и откуда бралось, где, когда и как произносилось.

Например, такое: «Мы впервые увидели человека здесь, в бюджете».

- Скажите, а почему художник шифруется? В книге нет имени того, кто это все нарисовал.

- Это пожелание автора рисунков, тут я ничего не могу сделать. Человек не захотел афишировать себя. Он работает под таким странным псевдонимом – 197, я допускаю, что 97 – это год его рождения…

- Может быть, 197 - это рост?

- Для роста, может быть, чересчур… нет, это достаточно молодой человек, и вот он так захотел.

- Какой тираж этой книги?

- Сейчас, к 85-летию Виктора Степановича, мы выпустили 2000 экземпляров.

И, я знаю, что половину тиража, накануне юбилея, правительство Оренбургской области дарило всем участникам торжеств, которые прошли в Черном Отроге (малая Родина Виктора Черномырдина. - А.Г.).

Все это происходило в великолепном музее, который, кстати, устроил настоящий перфоманс. (Я сам узнал об этом из новостей – потому что нахожусь в Москве.) Это был настоящий праздник.

- Класс! Тогда я поздравляю вас, и мы друг друга поздравим с 85-летием нашего любимого земляка и героя.

- Спасибо. Тем более, о Викторе Степановиче у меня, как у всех оренбуржцев, такие очень личные теплые воспоминания. Это, действительно, такой могучий человек, очень харизматичная личность.

- Спасибо огромное вам, Игорь. «В харизме надо родиться», - как говорил Виктор Степанович.

- Это точно. Спасибо, Александр.