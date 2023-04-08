Тотальный диктант-2023: “Комсомолка” помогла поставить правильный знак препинания в судьбе Владимира Арсеньева

Тотальный диктант-2023 писали по тексту дальневосточного писателя и журналиста Василия Авченко. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Каждый год вместе со всей страной “Комсомолка” пишет Тотальный диктант, а заодно и публикует репортаж об этом действе. Но в этом году диктант для нас - не рядовое событие. Тотальный диктант-2023 писали по тексту дальневосточного писателя и журналиста Василия Авченко. Произведение называется “Экология по Арсеньеву” и посвящено исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву. А это особый для "КП" человек. Наш главный редактор Владимир Сунгоркин был родом из Хабаровска и для него Дальний Восток и все, что с ним связано, были одним из главных интересов жизни. Каждый год команда энтузиастов под его руководством сплавлялась по многочисленным рекам восточной окраины нашей родины. А Владимир Арсеньев и его судьба часто были темой творческой стороны этих поездок. “Комсомолка” сняла фильм об исследователе, он называется “Владимир Арсеньев. Капитан тайги”. В нашем издательстве вышла книга “Первопроходцы Дальнего Востока”, где Владимиру Клавдиевичу была посвящена отдельная глава. Легендарного главреда "КП" Владимира Сунгоркина не стало в прошлом году как раз во время экспедиции по Дальнему Востоку, где он собирал материалы для книги об Арсеньеве.

Я шел писать Тотальный диктант первый раз. Признаюсь, для меня была загадкой магия, которая заставляла сотни тысяч людей тратить субботний день, чтобы написать контрольную по русскому, от которой в школьные годы, при возможности, отлынивал каждый уважающий себя ученик. Мне казалось, это что-то из разряда коварных психологических трюков, с помощью которых Том Сойер заставлял товарищей красить забор тети Полли. Но в данном случае, ситуация представляется еще более таинственной, поскольку участники диктанта красят “ничейный” забор. Ведь русский язык сложно подозревать в манипуляциях с корыстными целями.

Я выбрал площадку для диктанта в Университете науки и технологий МИСИС. Читать текст должен был Игорь Угольников, которого поклонники олдскульного юмора помнят еще по развлекательному шоу “Оба-на!” Огромный актовый зал университета энергично заполнялся. Мое предположение, что на такие мероприятия ходят только учительницы русского языка и литературы, оказалось ошибочным. Места в зале занимали в основном молодые люди, преимущественно представительницы прекрасного пола. Судя по лицам - сплошные отличницы. Вряд ли троечники, вроде меня, добровольно явились бы на экзекуцию. Как сказала моя соседка: “Я пишу диктант, чтобы хоть ненадолго вернуться в школьные годы”. Видимо, у нас остались разные воспоминания о том, чем хороши “школьные годы чудесные”...

Диктант еще не начался, как стало известно об интригующей замене диктатора (так называют человека, читающего текст) - вместо Игоря Угольникова к нам вышла трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и телеведущая Мария Киселева. Но я и без таких откровенных знаков судьбы знал, кто в этом зале слабое звено.

Рассказ о Владимире Арсеньеве уместился на двух страницах листа A4. Я счастливо избежал западни с правописанием частиц “не” и “ни”, благодаря подсказке профессора, ролик с которым гуманные организаторы показали перед началом диктанта. В словах “периферия” и “интеллигентный” положился на русский авось (раньше полагался на редактора офисного приложения). Но беглый взгляд в “тетрадки” соседок-отличниц, в строчках которых царил идеальный порядок, вынудил признать, что “авось” снова подвел. В слове “бичом” (Арсеньев называл человека “бичом Земли и самым ужасным хищником”) мы сомневались уже вместе с соратницами.

Через тернии мы добрались до последнего предложения и поставили точку. Но, в отличие от литературных текстов, жизнь сама распоряжается в каких случаях ставить точку, а в каких - многоточие.

Когда диктант был окончен, возникло ощущение, что мы все - несколько сотен тысяч человек, который писали этот текст - присутствуем в момент торжества справедливости. Потому что Арсеньев - великий сын страны и выдающийся исследователь - вскоре после своей смерти был ошельмован завистниками. А его вдова расстреляна (Арсеньева объявили японским шпионом). Но правда восторжествовала: Владимиру Клавдиевичу вернули доброе имя, его заслуги были признаны и вспоминаются потомками с благодарностью. Подтверждением чего стал и нынешний диктант. И мы гордимся, что свою роль в этом сыграла “Комсомолка” и ее главный редактор.

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