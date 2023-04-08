Концлагеря и запрет всего русского: На Украине не стесняются чудовищных высказываний про Крым

Подоляк озвучил, что будет с Крымом, если Украина вернет полуостров себе. Фото: Кадр видео

Украину очень беспокоит Крым. Так чешется, что Киев даже спать не может, не то что "кюшать", все расчесывает и расчесывает. Президент (пока еще) Украины Зеленский сегодня снова вспомнил про то, как рапаны вместе с крымским песочком хрустят на зубах, и аж так "заколдобился", что куда там старику Ромуальдычу.

- На Земле Крыма сейчас под российским триколором сейчас царит зло. Деоккупация Крыма является безальтернативной не только для Украины, а для всего мира, - заявил этот субъект с хроническим насморком и постоянно чешущемся носом.

И его моментально поддержали. Более того. в вопросе Крыма сотрудники Офиса президента поддерживают Зеленского еще раньше, чем он озвучивает свои тезисы. Предугадывают что ли? Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, который проявляет после ухода из команды недвусмысленную медийную активность, на днях в интервью "Радио Свобода" заявил, что " Россия – это страна лагерь. Она не производит конкурентность, демократию или свободу. Она все это запрещает". А поскольку Крым теперь – это Россия, что Подоляк фактически признал, то Киеву придется там "все это чистить и достаточно тяжело". Никто в Крыму, как он утверждает, не будет иметь права диктовать "я хочу читать современную русскую литературу", Достоевского, Есенина, "хочу разговаривать по-русски", "ходить на русские фильмы". Но сначала, конечно, "надо будет разобраться с предателями".

И как же Подоляк намерен устанавливать на территории полуострова "свободы и демократию? О, его рецепт весьма прост, и сам Подоляк не только не намерен скрывать свои намерения, но и не хочет даже прикинуть что-нибудь к носу, дабы понять, насколько это соответствует "демократиям".

- Мы должны в Крыму полностью закрыть все, что касается русского культурного пространства. Должны искоренить все русское. Там должно быть только украинское культурное пространство или глобальное культурное пространство. Мы не должны вести диалог о том, имеет ли право человек использовать русский язык или нет, - утверждает этот "помойный рот" Зеленского. - Безусловно, мы можем подождать пару дней, пока они (русские – прим. авт.) соберут там часть какую-то своих вещей и выедут через Керченский мост, который будет демонтирован.

Примечательно, что план Подоляка практически совпадает с аналогичным документом о "деоккупации Крыма" за авторством секретаря СНБО Алексея Данилова аж из 12 пунктов. Единственно, чего не хватает у Подоляка, так это концлагерей, в которых крымчане должны будут проходить через люстрацию.

Это абсолютно украинская модель демократии и свобод в изложении самих авторов. Что это и есть нацизм, им просто не приходит в голову. Наверное, они свято уверовали, что не могут быть нацистами, потому что у них президент еврей.

Примечательно при этом, что никто из этих господ не расшифровывает, как они будут "деоккупировать" полуостров.

Все-таки удивительно, насколько они тупые и ограниченные существа. Им и в голову, похоже не приходит, что российская армия не будет покорно сидеть и терпеливо ждать, когда ВСУ выполнят поставленное командованием задание. В их планах и в их изложении всегда действуют только и исключительно они, великие и непобедимые. А потом, и это уже стало традицией, они будут сами сидеть и удивляться: "А нас-то за що?"