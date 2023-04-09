90-летний папа Филиппа Киркорова бросил жену ради любовницы

Бедрос Киркоров с сыном Фото: Евгения ГУСЕВА

В семье Филиппа Киркорова кипят настоящие страсти. Его старенький папа разводится с женой из-за новой любви. Около 26 лет Бедрос Киркоров прожил со второй супругой Людмилой Смирновой, которая моложе его на 18 лет. Теперь 90-летний артист счастлив в новых отношениях.

Филипп Киркоров рад за папу, но имя его избранницы не раскрывает. "До меня дошли слухи. Пусть разводится, если хочет. Это красивая женщина. Прекрасно, слава тебе, Господи!.. Если рядом есть человек, который о нем заботится, то слава Богу. Мы уважаем личную жизнь друг друга. Молодец, что практически в 91 год живет полноценной жизнью, ни в чем себе не отказывает", - заявил певец в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Бедрос Киркоров с женой Людмилой Фото: Борис КУДРЯВОВ

Единственное, что беспокоит Филиппа, - это здоровье отца. "Периодически сердечко отказывает, правда", - отметил артист.

Стоит отметить, что ранее ходили слухи, что Киркоров-старший запал на медсестру, которая ухаживала за ним. "Медсестра эта беременна. Говорили, что от меня. Но я хочу это опровергнуть. Я уже 15 лет не занимаюсь сексом", - заверил Бедрос Филиппович.

О разводе с второй женой он молчит. Киркоров-старший и Людмила Смирнова венчались в кафедральном Софийском соборе Новгородского кремля. В 2002-м пережили трагедию. У супругов родилась дочь Ксения. Малышка была недоношенной и умерла, прожив всего неделю. "Нам сказали, что было заражение крови", - откровенничал Бедрос Филиппович.

В последнее время супруги жили на два города. Киркоров-старший - в Москве рядом со звездным сыном, его жена - у себя на родине в Великом Новгороде. "Когда родились внуки, я забрал все свои вещи и уехал к ним в Москву. Предлагал и ей, но она патриотка своего города, здесь жить не хочет. А я сам все из-за внуков все бросил, даже сцену, только ими занимаюсь. Это самое главное", - сообщал папа певца.