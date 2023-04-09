Роман Костомаров перенес новую тяжелую операцию

Роман Костомаров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Роман Костомаров уже почти три месяца лежит в реанимации «Коммунарки». На днях врачи сделали ему новую серьезную операцию. Хирурги готовят спортсмена к протезированию.

- На днях Роман перенес операцию, ему сформировали культю ноги. Это нужно для дальнейшего протезирования. Мы думаем, что он будет лежать у нас в реанимации до того момента, пока ему не установят протезы, то есть до победного. По-прежнему рядом с ним жена, часто приходит еще брат. Родители и дети к нему пока не приходили. Роман сейчас дышит самостоятельно, ест, пьет сам, разговаривает. В целом, его состояние стабильное, - рассказал порталу Prozvezd медик из Коммунарки

По словам врачей, операция по формированию культи проводится тогда, когда риск воспалительных осложнений уже сведен к минимуму.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию попал в реанимацию 10 января. В новогодние каникулы Роман выступал в шоу Ильи Авербуха «Волшебник из страны Оз». Часть выступлений проходила на открытом воздухе, в мороз. Говорили, что Роман уже тогда чувствовал себя неважно, но продолжал отрабатывать спектакли. В итоге спортсмен запустил болезнь. В больницу его госпитализировали с тяжелой пневмонией: поражение легких составило 75%.

Врачи сразу же подключили Костомарова к аппарату искусственной вентиляции легких, а затем к аппарату ЭКМО для активного насыщения крови кислородом. Состояние спортсмена было настолько серьезным, что развился сепсис – заражение крови. Началось отмирание конечностей. Врачи до последнего старались сохранить ноги и пальцы на руках, но ампутация оказалась неизбежной.

Сейчас состояние Костомарова стабилизировалось, врачи делают все, чтобы подготовить его к протезированию. По словам специалистов, этот процесс может занять до полугода. Все это время Роман, скорее всего, будет оставаться в клинике.

Если в физическом самочувствии фигуриста есть положительная динамика, то его психологическое состояние вызывает у медиков серьезные опасения.

«Психологическое состояние Романа изменилось. Сейчас с ним работает психолог, это крайне важно. После того, как Роман начал сам дышать и у него удалили трахеостому, он тут же проявил эмоциональность по отношению к самым близким. Это закономерно, в реанимации так часто происходит, тем более учитывая, что он перенес несколько операций», - ранее рассказал источник из Коммунарки.