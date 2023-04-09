Как понять, что ребенок курит вейп: главные признаки назвал нарколог

Баловство электронными сигаретами может привести к тому, что дальше подростку станет интересно попробовать и другие способы курения Фото: Оксана ЗУЙКО

Пока в Государственной думе активно обсуждается проект закона о полном запрете вейпов для несовершеннолетних, Минздрав Московской области вместе с главным наркологом Подмосковья Виталием Холдиным составил для родителей подростков памятку основных признаков, по которым можно понять, что ребенок курит вейп.

Как понять, что подросток курит вейп?

1. От одежды подростка или в его комнате сильно пахнет выпечкой, запахом ягод, фруктов, шоколада.

2. На одежде регулярно появляются жирные пятна, которые тоже имеют приятный запах - скорее всего, это жидкость для вейпа.

3. Ребенок сонлив, в упадке сил или, наоборот, излишне суетлив и раздражителен.

4. Ребенок стал замкнутым или скрытным

Врач-нарколог отмечает, что баловство электронными сигаретами может привести к тому, что дальше подростку станет интересно попробовать и другие способы курения.

Ранее руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицин Минздрава России Маринэ Гамбарян отмечала, что курение электронных сигарет увеличивает риск респираторных заболеваний, таких как бронхит и астма; злокачественных новообразований; заболеваний сердца и сосудов.

Крупные научные обзоры токсичности вейпов показали, что там все действительно плохо. В картриджах и в получаемом аэрозоле нашли целый спектр веществ: бензол, акролеин, летучие органические соединения, оксид пропилена и много еще чего. При нагреве в эту и без того прекрасную компанию добавляются тяжелые металлы - марганец и цинк. Кроме того, вейпы четвертого поколения создают аэрозоль высокой мощности, который повреждает эпителий дыхательных путей и приводит к кислородному голоданию тканей и органов. Свои нотки вносят и ароматизаторы. От них – один шаг до воспаления дыхательных путей и изменения иммунологических реакций.