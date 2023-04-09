В России отмечают День ПВО

За все время специальной военной операции уничтожены 406 самолетов, 228 вертолетов и 3702 беспилотных летательных аппаратов

В России во второе воскресенье апреля отмечают День войск противовоздушной обороны. Войска ПВО круглосуточно обеспечивают защиту объектов гражданской и военной инфраструктуры от нападения с воздуха. И это не просто «сканирование» неба – это регулярное противостояние смертельным угрозам.

В Минобороны России продемонстрировали кадры, как наши средства ПВО в ходе проведения спецоперации ежедневно отражают воздушные атаки противника, использующего беспилотники, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты, на освобожденные и приграничные населенные пункты.

Цели успешно уничтожаются в воздухе зенитными ракетными системами.

Но прежде их выявляют и изучают расчеты радиолокационных станций (РЛС) «Ниобий». Станции сканирует небо в радиусе 50 км. Одновременно ведет наблюдение за сотнями воздушных объектов, автоматически определяя их тип и государственную принадлежность. Информация о потенциально опасных целях поступает в командный пункт. Там принимается решение, какое подразделение ПВО будет сопровождать, а затем уничтожит цель.

Система «Ниобий» настолько чувствительна, что способна выявить беспилотники, изготовленные из композитных материалов, у нее также имеются функции пеленгации источников радиопомех.

Сегодня части ПВО страны оснащаются только современными средствами вооружения и военной техники такие как ЗРС С-400, С-350, ЗРПК «Панцирь-С» различных модификаций. Для радиотехнических частей закупаются новые радиолокационные комплексы и станции типа «Небо», «Сопка», «Каста» и другие.

С-400 – зенитная ракетная система большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения (включая – гиперзвуковые). А это значит, что даже если ракета стартует на удалении в 600 км, будет мчаться со скоростью в несколько Мах и идти на высоте от нескольких метров до десятков километров над землей – она все равно будет уничтожена.

В новых регионах России уже сформированы части и соединения противовоздушной обороны Воздушно-космических сил, которые совместно с соединениями и воинскими частями войсковой ПВО успешно решают задачи по прикрытию важных объектов, крупных административно-промышленных центров, расположенных в зоне СВО.

СПРАВКА «КП»

Впервые войска противовоздушной обороны (ПВО) были применены в годы Первой мировой войны, когда на поле боя стали активно применятся авиация, аэростаты и дирижабли, где они использовались для действия по войскам на поле боя и поражения объектов в тылу врага.

За годы Великой Отечественной войны войска ПВО сбили более 7500 самолетов, уничтожили более 1000 танков, более 1500 орудий и тем самым успешно выполняли задачи по воздушному прикрытию крупных промышленных центров государства.

За все время специальной военной операции уничтожены 406 самолетов, 228 вертолетов и 3702 беспилотных летательных аппаратов.