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Общество9 апреля 2023 8:09

В России отмечают День ПВО

Дивизионы зенитных ракетных комплексов надежно держат «зонтик» над головами мирных жителей нашей страны
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
За все время специальной военной операции уничтожены 406 самолетов, 228 вертолетов и 3702 беспилотных летательных аппаратов

За все время специальной военной операции уничтожены 406 самолетов, 228 вертолетов и 3702 беспилотных летательных аппаратов

В России во второе воскресенье апреля отмечают День войск противовоздушной обороны. Войска ПВО круглосуточно обеспечивают защиту объектов гражданской и военной инфраструктуры от нападения с воздуха. И это не просто «сканирование» неба – это регулярное противостояние смертельным угрозам.

В Минобороны России продемонстрировали кадры, как наши средства ПВО в ходе проведения спецоперации ежедневно отражают воздушные атаки противника, использующего беспилотники, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты, на освобожденные и приграничные населенные пункты.

Цели успешно уничтожаются в воздухе зенитными ракетными системами.

Но прежде их выявляют и изучают расчеты радиолокационных станций (РЛС) «Ниобий». Станции сканирует небо в радиусе 50 км. Одновременно ведет наблюдение за сотнями воздушных объектов, автоматически определяя их тип и государственную принадлежность. Информация о потенциально опасных целях поступает в командный пункт. Там принимается решение, какое подразделение ПВО будет сопровождать, а затем уничтожит цель.

Система «Ниобий» настолько чувствительна, что способна выявить беспилотники, изготовленные из композитных материалов, у нее также имеются функции пеленгации источников радиопомех.

Сегодня части ПВО страны оснащаются только современными средствами вооружения и военной техники такие как ЗРС С-400, С-350, ЗРПК «Панцирь-С» различных модификаций. Для радиотехнических частей закупаются новые радиолокационные комплексы и станции типа «Небо», «Сопка», «Каста» и другие.

С-400 – зенитная ракетная система большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения (включая – гиперзвуковые). А это значит, что даже если ракета стартует на удалении в 600 км, будет мчаться со скоростью в несколько Мах и идти на высоте от нескольких метров до десятков километров над землей – она все равно будет уничтожена.

В новых регионах России уже сформированы части и соединения противовоздушной обороны Воздушно-космических сил, которые совместно с соединениями и воинскими частями войсковой ПВО успешно решают задачи по прикрытию важных объектов, крупных административно-промышленных центров, расположенных в зоне СВО.

СПРАВКА «КП»

Впервые войска противовоздушной обороны (ПВО) были применены в годы Первой мировой войны, когда на поле боя стали активно применятся авиация, аэростаты и дирижабли, где они использовались для действия по войскам на поле боя и поражения объектов в тылу врага.

За годы Великой Отечественной войны войска ПВО сбили более 7500 самолетов, уничтожили более 1000 танков, более 1500 орудий и тем самым успешно выполняли задачи по воздушному прикрытию крупных промышленных центров государства.

За все время специальной военной операции уничтожены 406 самолетов, 228 вертолетов и 3702 беспилотных летательных аппаратов.

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