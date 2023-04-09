Пережил любимую жену всего на полмесяца: названа причина смерти звезды «Маленькой Веры» Александра Негребы

Упрямая социология дает печальную статистику — после ухода любимого супруга у женщин куда больше шансов прожить долгую жизнь, нежели у мужчин, потерявших жену. Трагичный уход советского актера и режиссера Александра Негребы-Алексеева только, увы, подтверждает эту закономерность. Да, он тяжело болел, и все же при поддержке любимого человека шансов на жизнь было куда больше. Однако 24 марта на 54 году жизни скончалась Елена Скопцева-Негреба — и через две недели, в ночь на 7 апреля, ушел сам Александр Валерианович.

Красивый, фактурный и статный, он прославился ролью Виктора Маринина, старшего брата главной героини в «Маленькой Вере». Затем было несколько эпизодических ролей в довольно популярных картинах — «В городе Сочи темные ночи», «Дюба-Дюба», «Застава Жилина», «Другой майор Соколов». Последней работой в кино для Негребы-Алексеева стал комедийный сериал «Света с того света».

Несмотря на то, что широкая публика знала Александра Валериановича больше по актерским работам, он был и режиссером. К примеру, картина «За день до...», где он сам и сыграл, получила приз в номинации «Фаворит года» на кинофестивале «Вторая премьера». А еще он снял любимую жену в экранизации «Короля Лира» Уильяма Шекспира.

После работы в Рижском ТЮЗе, харьковский актер служил московском театре «Малая драматическая труппа», на сцене которого ставил и спектакли — «Самогонное озеро» по рассказу Михаила Булгакова.

Долгое время Негреба-Алексеев страдал онкологическим заболеванием — у него был рак легких. 28 апреля артисту должно было исполниться 62 года. Ушел он без мук, во сне. О дате прощания с артистом пока не сообщается.