Минобороны России спалило в Запорожье хранилище с 70 000 тонн топлива

Заправлять технику во время наступления ВСУ будет нечем Фото: EAST NEWS

На прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил данные о потерях в рядах ВСУ за минувшие сутки: на Купянском направлении пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп, уничтожено свыше 35 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 55, на Донецком свыше 250, на Южно-Донецком и Запорожском пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп и ликвидированы до 20 украинских националистов, на Херсонском до 60 боевиков.

Кроме 420 наемников киевского режима наши воины уничтожили за сутки десятки танков, бронемашин, самоходок, пикапов и пушек ВСУ. Среди трофеев есть вооружение ряда стран НАТО.

Также за сутки нашей армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение командному пункту оперативной группировки украинских войск «Харьков» в районе Великий Бурлук Харьковской области, складам ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны и 72 механизированной бригады ВСУ (соотвественно в Орехов Запорожской области и Угледар Донецкой народной республики), 98 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 127 районах.

Генерал-лейтенант отметил высокоточный ракетный удар по хранилищу с 70 тысячами тонн топлива в Запорожье, что накапливали для обеспечения действий группировки ВСУ на Донбассе. Заправлять технику во время наступления на этом направлении ВСУ будет нечем.

Конашенков также поблагодарил подразделения противовоздушной обороны, что в свой профессиональный праздник перехватили десять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Смерч», оперативно-тактическая ракету «Гром-2», а еще 14 украинских беспилотников.

Отметим, что это уже второй случай (первый раз о сбитой «Гром-2» сообщалось 30 марта), когда Киев пытается ударить по территории России оперативно-тактической ракетой «Гром-2», что ранее собирали на территории днепропетровского производственного объединения «Южный машиностроительный завод». Еще 20 сентября прошлого года по этим цехам был нанесен ракетный удар. Удар наносился ночью, чтобы не пострадали сотрудники завода.

Так как персонал завода не пострадал, похоже, киевскому режиму удалось восстановить производственные мощности либо перенести производство на другое предприятие.

Напомним, оперативно-тактический комплекс ВСУ «Гром-2» может бить ракетами массой 4,3 тонны с кассетной боеголовкой в 480 килограмм на 300-500 километров.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

406 - самолетов.

228 - вертолетов.

3716 - беспилотных летательных аппаратов.

415 - зенитных ракетных комплексов.

8593 - танка и других боевых бронированных машин.

1078 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4543 - орудия полевой артиллерии и миномета.

9387 - единиц специальной военной автомобильной техники.

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