Москва приросла миллиардерами: за год санкций они увеличили свои капиталы на треть

На высокие темпы прироста миллиардеров вышла в минувшем году наша красавица-Москва.
Фото: Агентство городских новостей МОСКВА
На высокие темпы прироста миллиардеров вышла в минувшем году наша красавица-Москва. По данным журнала Forbes, который ведет ежегодные рейтинги богатейших людей планеты, на данный момент в белокаменной проживает 61 миллиардер – и это на восемь миллиардеров больше, чем в 2022 году. Неплохо для санкционного года, не находите? Еще чуть-чуть – и Москва ворвется в пятерку лидеров (см. «Только цифры»).
Значительно вырос и капитал московских богачей: их общее состояние составило $307 млрд, что на треть больше, чем годом ранее (было $215 млрд). Больше сейчас только у миллиардеров Нью-Йорка ($617 млрд) и Парижа ($409 млрд).
Удивительно, но несмотря на западные санкции две трети московских миллиардеров увеличили свои состояния. Самым богатым москвичом, по версии Forbes, стал Владимир Потанин ($23,7 млрд), немного уступают ему Владимир Лисин и Леонид Михельсон. А самым богатым россиянином на сегодняшний день является Андрей Мельниченко (контролирует компании «Еврохим» и СУЭК). Его состояние $25,2 млрд. Правда, официально он теперь живет в ОАЭ.
Рейтинг городов мира по живущим в них миллиардерам, кол-во
Нью-Йорк - 101
Гонконг - 70
Пекин - 68
Шанхай - 65
Лондон - 63
Москва - 61
Мумбай - 56
Источник: Forbes USA.