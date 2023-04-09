Москва приросла миллиардерами: за год санкций они увеличили свои капиталы на треть

На высокие темпы прироста миллиардеров вышла в минувшем году наша красавица-Москва. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

На высокие темпы прироста миллиардеров вышла в минувшем году наша красавица-Москва. По данным журнала Forbes, который ведет ежегодные рейтинги богатейших людей планеты, на данный момент в белокаменной проживает 61 миллиардер – и это на восемь миллиардеров больше, чем в 2022 году. Неплохо для санкционного года, не находите? Еще чуть-чуть – и Москва ворвется в пятерку лидеров (см. «Только цифры»).

Значительно вырос и капитал московских богачей: их общее состояние составило $307 млрд, что на треть больше, чем годом ранее (было $215 млрд). Больше сейчас только у миллиардеров Нью-Йорка ($617 млрд) и Парижа ($409 млрд).

Удивительно, но несмотря на западные санкции две трети московских миллиардеров увеличили свои состояния. Самым богатым москвичом, по версии Forbes, стал Владимир Потанин ($23,7 млрд), немного уступают ему Владимир Лисин и Леонид Михельсон. А самым богатым россиянином на сегодняшний день является Андрей Мельниченко (контролирует компании «Еврохим» и СУЭК). Его состояние $25,2 млрд. Правда, официально он теперь живет в ОАЭ.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Рейтинг городов мира по живущим в них миллиардерам, кол-во

Нью-Йорк - 101

Гонконг - 70

Пекин - 68

Шанхай - 65

Лондон - 63

Москва - 61

Мумбай - 56

Источник: Forbes USA.