Прогнозы о крахе экономики не оправдались: насколько выросли цены в России в 2023 году

За январь-февраль 2023 года цены в РФ выросли всего на 1,3%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Обвал рубля и крах экономики России предрекали еще год тому назад. И, положа руку на сердце, казалось, что все к тому и идет. Помните стремительный рост стоимости всего и вся в феврале-марте 2022-го? Но Центробанк взял ситуацию под контроль, и в итоге мы закончили год с инфляцией 11,94%. А за январь-февраль 2023 года цены в РФ выросли всего на 1,3%. Прогнозы делать пока рано, но похоже, что если никаких форс-мажоров не будет, то инфляция может составить плановые 5-7% по итогам 2023 года. И это несмотря на беспрецедентные санкции.

А что же в других странах, против которых никаких ограничений не вводили? Исследование на эту тему провели аналитики «РИА Новости», изучив данные статистических служб стран-членов ООН. В финальный рейтинг попали 143 страны, раскрывшие экономические показатели за февраль. И оказалось, что Россия со среднегодовой инфляцией 10,99% по состоянию на февраль 2023 года заняла 50-е место. До первых строчек нам пока далековато, но ситуация совсем не так безнадежна. К слову, наш ближайший сосед по рейтингу – благополучная Австрия (10,9%). В некоторых странах Европы показатели намного хуже: в Молдавии и Венгрии, например, инфляция выше 25%.

Стран с дефляцией (это когда цены не растут, а – напротив – падают) в мире на конец зимы не осталось, а самые завидные показатели демонстрирует Китай – там инфляция составляет сейчас всего 1%. Хуже всего в годовом выражении дела обстоят в Ливане (190%) и Аргентине (102,5%).

Но справедливости ради надо сказать, что картину нам могут подпортить ближайшие месяцы. В апреле, например, рубль начал довольно стремительно терять позиции. И хотя многие эксперты сходятся во мнение, что нынешнее ослабление российской валюты носит, скорее, спекулятивный характер, оно вполне может привести к росту цен на реальные товары.