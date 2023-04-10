Огород спасет от санкций: как изменились цены на семена и что ждать дачникам в 2023 году

Покупаем правильные семена и инвентарь для огорода. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Дача нас прокормит!» - по традиции думают многие россияне в сложные времена. Но нынешние «сложные времена» не совсем стандартные. Некоторые иностранные компании отказываются поставлять в Россию товары не только «двойного», но и однозначного назначения. В том числе и такую безобидную продукцию, как семена и садово-огородный инвентарь. А заголовки уже второй год испуганно кричат: «Из-за санкций россияне останутся без семян!», «Семенной картофель в России - на 50-80% импортный!».

И вот наступает садово-огородный сезон. KP.RU решила проверить, а правда ли дачная посевная - а стало быть, и планы по «самообеспечению» ягодами-овощами - под угрозой?

«ОБЖОРКА» И «БОРЩ» НАГОТОВЕ

В ближайшем Leroy Merlin все на своих обычных местах - и семена, и садовая техника, и сам гипермаркет. И в «Ашане» «сезонные товары» на радость дачникам уже наготове, как ни в чем не бывало. А от ассортимента семян в интернет-магазинах в глазах рябит. Одних только помидоров десятки сортов, не говоря уж о всякой петрушке. Газонокосилки, мотоблоки, насосы, генераторы, культиваторы, кусторезы и всякая всячина для рассады и теплиц — да в любом количестве.

Семена - в основном российские. К нынешнему сезону наши производители основательно подготовились и включили «маркетинг для чайников». Сразу натыкаюсь на отечественный «Набор семян «Борщ» за 67 рублей: там и свекла, и морковка, и петрушечка с укропчиком. Говядины только нет. Вот это правильный подход: нам, городским садоводам, умные научные названия ни к чему - лучше объясните, что за еда из этого вырастет. А у другого крупного производителя одни названия листовых салатов чего стоят: «Хрусть-Хрусть», «Обжорка»… Вы уже готовы немедленно броситься поднимать свою продовольственную безопасность собственными руками?

Голландские семена, кстати, тоже есть. И я бы не сказала, что их доля как-то уж очень зримо уменьшилась - в ассортименте «для дачников» и раньше преобладало отечественное.

Техника — преимущественно китайская. Или российская с китайскими комплектующими. А вот западная… Хотя нет, стоп. Сначала мне показалось, что европейские марки исчезли. Но это потому, что глаза искали привычные заученные названия типа Bosch. А если отвлечься от всем известных транснациональных брендов, то немецкая техника тоже представлена. Например, вот садовый инвентарь от Denzel - никуда не делся.

Цена семян за год практически не изменилась. При этом, как радуют аналитики Price.ru, большая часть дачной техники относительно прошлого марта (когда резко взлетели цены на все) подешевела на 15-30%. Это касается как российских, так и импортных газонокосилок, культиваторов, мотоблоков.

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

БОЙТЕСЬ НЕ САНКЦИЙ, А МОШЕННИКОВ

- Что изменилось? Да для обычных садоводов-дачников почти ничего, - подтверждает председатель общероссийской общественной организации "Садоводы России", основатель газеты "Ваши 6 соток" Андрей Туманов.

Это для агрохолдингов проблема, если вдруг исчезает импортный семенной картофель определенного сорта, из которого хорошо получаются чипсы. У дачников задача так не стоит, да и объемы не те. Для шести соток некоторые вообще довольствуются собственными семенами, полученными из прошлогоднего урожая. Да и вообще:

- Небольшие частные фирмы по-прежнему привозят в Россию семена даже из Штатов, не говоря уж о Голландии, - рассказывает Туманов. - То же и с саженцами. Подвои для питомников как завозили в большом количестве из Польши, а здесь доращивали - так и продолжают это делать. Вообще российским дачникам грех жаловаться на ассортимент — он огромен. Можно жаловаться на качество семян, которые у нас продаются. Но среднестатистический наш дачник больше теряет на неправильной агротехнике. А еще больше — на том, что верит в чудо и обещания сказочного урожая без лишних хлопот и покупает семена и рассаду непонятно у кого «из интернета».

Стандартная схема разводки желающих получить «суперурожай по новейшим технологиям» в этом сезоне никуда не делать и выглядит примерно так. В интернете рекламируется всякая «чудо-земляника» или «супертомат», которые дают небывало высокий урожай и при этом не требуют особого ухода. Речь не обязательно о семенах, может быть и чудо-средство из серии «капни четыре капли и урожай утроится».

- И привлечь аферистов к ответственности достаточно сложно - ни одного такого случая не знаю, - говорит Андрей Туманов. - К тому же семена - это ведь во всех отношениях лотерея. Даже если самые завалящие продать как «элитный суперсорт» - у кого-то что-то, пусть и не в суперколичестве, но может вырасти. Кстати, одну такую историю знаю. Работник фабрики, где делали заготовки из перца, решил от этого перца семена не выбрасывать, а продавать в интернете. Коттедж человек построил.

Чтобы не наступать на старые грабли, многие россияне в нынешнем году решили вернуться на свои «фазенды» и кормить себя сами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ВАЖНО!

Где и как покупать «правильные» семена

Советы от Андрея Туманова

1. Если нет желания разбираться в ситуации на рынке и достижениях российской и зарубежной селекции, лучше приобретать семена в крупных сетевых гипермаркетах или через их интернет-магазины. Они, как правило, работают с большими, известными и проверенными поставщиками.

2. Также смело можно покупать семена напрямую у крупнейших отечественных производителей - например, «Седек», «Аэлита», « Русский огород», «Гавриш», «Семко». У каждого из них есть официальный интернет-магазин.

- У такого «крупняка» тоже иногда бывают проколы, мы пока не достигли системы контроля, при которой качество семян одинаковое во всех партиях. Но вероятность совсем уж наколоться гораздо меньше, - комментирует Андрей Туманов.

3. Информацию на упаковке стоит внимательно изучить, но с пониманием, что она может быть чисто маркетинговой - описание сорта или гибрида будет «продающим», составленным маркетологом, а не селекционером.

Более объективное описание сорта есть в Государственном реестре селекционных достижений.

- Можно встретить сорта, которые там не зарегистрированы. Это не обязательно означает, что они хуже (регистрация в реестре платная и некоторые селекционеры на ней экономят - Ред.). Но все же лучше выбирать зарегистрированные, селекционер хотя бы в этом случае берет на себя обязательства по районированию (то есть сорт подходит для разведения в конкретной климатической зоне), - поясняет Туманов.

4. Если на упаковке указан слишком долгий срок реализации семян, это повод насторожиться. Как правило, нормально, когда это год после расфасовки, а не «до 2030 года» при расфасовке в 2022-м.

5. Суперурожайные сорта (реальные, а не от «сказочников» из интернета), как правило, довольно сложны в выращивании. Поэтому начинающим огородникам лучше за ними не гоняться, а выбирать то, что даже неопытным дачникам даст пусть не выдающийся, но все же урожай. Для климатической зоны, где находится Подмосковье, «чайникам» лучше выбирать раннеспелые сорта овощей - они с большей вероятностью успеют вызреть при любых погодных условиях.

6. Сходил, подумал, заплатил.

- Главный мой совет - не ходите по садовым центрам и магазинам с деньгами, - говорит Андрей Туманов. - Пришли туда без денег - посмотрели, записали нужные названия. Ушли, дома включили компьютер, проверили, что есть что, выбрали. Отсчитали нужное количество денег. И пошли купили. Все - вы сэкономите, как минимум, половину. Любой садовод на голову немножко «отъехавший», а весной тем более. Поэтому покупают вдвое больше, чем нужно, всего - от семян до техники. А потом это валяется, поскольку не нужно. Причем, как ни странно, это наиболее характерно для небогатых людей — для будущего урожая ничего не жалко.

ПАМЯТКА ОТ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

А такие советы по выбору семян дает садоводам официальная служба, ответственная за безопасность посадочного материала

1. Выбирайте районированные семена, включенные в Государственный реестр селекционных достижений.

2. Попросите продавца рассказать о производителе, предоставить пакет документов, подтверждающих сортовые и посевные качества семян.

3. Упаковка должна быть хорошо склеена, текст, рисунок нанесены аккуратно.

4. На упаковке указываются:

- наименование культуры, сорта (гибрида),

- название фирмы-производителя, ее полный юридический адрес и телефон,

- номер партии,

- ГОСТ,

- масса/количество,

- срок реализации.

Также может быть указан процент всхожести и номер фасовщика (но это не обязательно).

5. Номер партии на упаковке должен соответствовать номеру в сопроводительных документах.

6. Не забывайте про чек.

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