Народные промыслы должны стать точками притяжения на карте России: что ограничивает развитие народного творчества?

Участники круглого стола в «Комсомольской правде» выявили слабые места в эволюции перспективной отрасли экономики Фото: Оксана ЗУЙКО

Народные художественные промыслы России были обречены на второе дыхание. Пандемия коронавируса, а затем и санкции стран Запада ограничили передвижение активной части населения по миру, но потребность в новых впечатлениях необходимо как-то удовлетворять. Россияне рванули изучать имеющиеся и пробивать новые туристические маршруты в родной стране-матушке.

Какие достопримечательности посмотреть, что съесть аутентичного, с какими сувенирами вернуться из поездки? Из этого «пазла» и складывается «послевкусие» любого путешествия. В результате россияне с утроенной силой повезли игрушки, керамику, платки, подносы и кружева, которые являются неотъемлемой частью национальной культуры. Вслед за туризмом народными промыслами заинтересовались в мире моды и дизайна. Да так, что впору собираться экспертные мероприятия на эту тему. Подобное прошло и в Медиагруппе «Комсомольская правда». 5 апреля в редакции прошел экспертный круглый стол на тему «Народные художественные промыслы в современном мире. Как развиваться предприятиям НХП, повысить свою узнаваемость и доход».

«ПРОМЫСЕЛ – ЭТО ТЕРРИТОРИЯ»

Экспертное сообщество считает, что промыслы становятся точкой притяжения на карте.

«Вопрос сложный, но не ведомственный, а общенациональный. Требует общественного обсуждения, а не только профессионального, — отмечает эксперт совета Министерства промышленности и торговли РФ по НХП Андрей Гилодо. - Мы говорим о промысле как о производстве, а промысел с научной точки зрения – это в первую очередь территория, и не важно в каком виде деятельности он организован: артель, семейный бизнес или фабрика. Промысел создает окружающий культурный ландшафт».

Эволюция промыслов идет постепенно. Не только через привлечение туристов из других регионов, но и через работу с местным населением.

Начальник производства Семикаракорской керамики Инна Дьяченко Фото: Оксана ЗУЙКО

«Народный промысел действительно должен притягивать к себе, обучать, рассказывать о культуре территории. Мы активно работаем в этом направлении, — отмечает начальник производства Семикаракорской керамики Инна Дьяченко. - С 2000 года у нас открыт музей, мы проводим мастер-классы и экскурсии, где все желающие могут посмотреть этапы производства. Вошли в акселератор по промышленному туризму. Активно приглашаем в гости школы Ростовской области. В прошлом году провели праздник, посвященный 50-летию Семикаракорской керамики. Разумеется, всё это повышает также и узнаваемость бренда».

Кстати, эксперты отметили, что развитие внутреннего и промышленного туризма это не только прекрасная возможность рассказывать о культурном пласте широкой общественности, но и реальный дополнительный доход.Например, опыт Богородской фабрики, которая делает резные игрушки из дерева, показывает, что туризм приносит до 40%! дохода (за март предприятие посетило 2183 человека; пропускная способность - до 6000 туристов в месяц), еще 40% поступает от реализации продукции и около 20% - от сдачи в аренду незадействованных площадей.

Фото: Оксана ЗУЙКО

РУЧНОЙ ТРУД НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕШЕВЫМ

Неожиданно разгорелась дискуссия вокруг мастер-классов. Не каждый промысел видит в таком методе популяризации целесообразность. В первую очередь объясняя это художественной сложностью.

«Покажу, с чего начинается «Палех». Первый курс, первая работа. Все плачут, когда это выписывают, — листает массивный альбом с заданиями для студентов председатель производственного кооператива «Объединение художников Палеха» Светлана Щирова. – Рисуем кисточкой. Обучение продолжается минимум четыре года (раньше - пять). Росписи сложнейшие. Поэтому мастер-класс «нарисовать Жар-Птичку» нам может только навредить».

Однако именно сложность исполнения росписи дает понимание важного аспекта народных промыслов - ручной труд не может быть дешевым.

«Пройдя экскурсию по нашему музею и попробовав свои силы в мастер-классе, посетители понимают реальную стоимость нашей продукции», — пояснил заместитель генерального директора Жостовской фабрики Илья Федукин.

Фото: Оксана ЗУЙКО

КАК ПРИВЛЕЧЬ КАДРЫ?

Благодаря развитию внутреннего туризма интерес к отечественным промыслам на самом деле растет. Например, раньше у Семикаракорской керамики была проблема со сбытом, но в последние годы ситуация изменилась. Сегодня склада нет - все произведенное сразу же отгружается в торговые точки. Текущая главная проблема – нехватка специалистов: каждое изделие промысла расписывается исключительно вручную и рук живописцев как раз не хватает для расширения производства.

К решению задачи на предприятии подошли системно. На базе аграрно-технического колледжа в городе Семикаракорске в этом году открывается направление прикладного искусства.

«На все технологические операции нашего производства будут готовиться специалисты, часть теоретического курса будет преподаваться нашими художниками, практику будут проводить наши сотрудники, — рассказывает Инна Дьяченко. – Но пока это лишь «взгляд в будущее», так как первый выпуск планируется через четыре года. Мы готовы брать людей без художественного образования и учить их в процессе трудовой деятельности. Поэтому наши мастер-классы рассчитаны, не только на детей, но и на взрослых, которые любят рисовать, понимают специфику мазковой росписи, могут задуматься о том, чтобы прийти работать».

Теория подтверждается практикой: после большого праздника, посвящённого 50-летию Семикаракорской керамики, в сентябре 2022 года на производство пришло семь учеников, из них живописцами остались работать четверо. Остальные пошли работать на производство в других должностях – хорошие работодатели нынче в большой цене.

Кстати, понимая, что начинающим живописцам в условиях сдельной оплаты труда, на первых порах получать достойную заработную плату будет сложно, на предприятии «Семикаракорская керамика» ввели систему финансовой поддержки и стимулирования учеников. Во время учебы три месяца начинающие живописцы получают стипендию в размере регионального МРОТ (сейчас – 15 279 рублей), еще четыре месяца к сдельной зарплате добавляют половину МРОТ, и еще три месяца – четверть МРОТ. Таким образом, на фабрике поддерживают художников, пока они не набьют руку и не наберут скорость.

Эксперт Андрей Гилодо тоже считает, что государству было бы неплохо поддерживать и молодых мастеров доплатами, и предприятия, которые вкладываются в это направление.

Однако ещё одна проблема малых городов – дефицит доступного жилья. Для подавляющего большинства промыслов обеспечить недвижимостью молодые кадры - задача неподъемная.

«Люди переезжают за деньгами и за жильем, — убежден генеральный директор Богородской фабрики Виктор Кузнецов (производитель резных игрушек из дерева). - Разумеется, как только мы говорим о предоставлении жилья ценовая позиция для предприятия сразу подскакивает. В этом году мы начали восстанавливать общежитие для работников. Надеюсь, это решит проблему с проживанием перспективных молодых сотрудников».

При этом в целом промыслам нужны инвесторы, которые любят искусство и будут вкладываться в производство, понимая важность миссии сохранения народных традиций.

«Вкладывают свои бюджеты, привлекают новую аудиторию, — отметила управляющий партнер проекта Минпромторга «АРТистократии» Елена Кравец. – Это и есть тенденция, когда в промыслы приходят не только новые покупатели, но и инвесторы».

Завершая круглый стол Андрей Гилодо резюмировал тем, что почву для продвижения уникальных промыслов необходимо готовить в регионах: «Народные промыслы — это уникальное явление! Губернаторы, в чьих регионах расположены такие предприятия, должны понимать, что им повезло, что у них в руках бриллиант, о котором нужно заботиться».