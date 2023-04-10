Сергей, вы такой нехороший…

Что бы ни случилось, шпион-чекист остается невозмутим. Фото: Первый канал

Как у нас идет кино с Безруковым? Ругаются и смотрят. Смотрят и ругаются.

Говорят, продал душу дьяволу, снявшись в рекламе банка. Говорят, внедрен в кинематограф, как вражий агент. Говорят, Саша Белый - его потолок. И двадцать прошедших с Белого лет смотрят его в роли Годунова, Есенина и нелегалов разведки с фирменным шутовским улыбоном при совершенно ледяных глазах. Полстраны бежит вслед артисту, чтобы сказать, как он надоел.

На этот раз он играет перевертыша - аналитика ФСБ капитана Рыбина, который через 20 лет беспорочной службы Родине (этой, да) оказывается чистопородным американцем, еще с юности инфильтрованным к нам главой московского бюро ЦРУ с бизнес-целями: продать потом своим же подороже.

Знатоки спецслужб сердятся, что в разведку нельзя никого внедрить, - но шефу посольской резидентуры, кажется, виднее, какими качествами должен обладать претендент и где появляться, чтоб на него обратили внимание кадровики ФСБ.

Тогда знатоки ворчат, что предпенсионный чекист слишком засиделся в капитанах. А на это им отвечают, что капитан Рыбин - явная реинкарнация засланного к нам японцами купринского штабс-капитана Рыбникова и только неучи, незнакомые с классикой, могут не считать намек. А чтоб вовсе унять буйных, капитана в начале второй серии делают подполковником, скачком через звание. Подавитесь, всезнайки.

Ход «Свой среди чужих, чужой среди своих» не только делает честь сценаристу Тимошишину, но и ставит вопрос: а кто он такой? За тридцать суверенных лет у нас не сделано ни одного приличного фильма о разведке именно потому, что в тему густо поперла дилетантщина. Все же сценарий «Подвига разведчика» писал стратег диверсионной работы полковник Маклярский, «Ошибку резидента» - глава контрразведки КГБ Грибанов и Смерш флота Петроченков, «По тонкому льду» - куратор партизан подполковник Брянцев. А из всех этих «Русских», «Шпионов № 1», «Оптимистов» и «Аметистов» любительские уши торчат, как накладные кроличьи у старлеток «Плейбоя» (исключением стала чудная «Родина ждет» - и та кинокомикс на тему «как никогда не было, но все же могло бы быть»).

Здесь же ступенчатое обеспечение операций, градации уровней допуска, блокировка баз данных и камер наблюдения заставляют присмотреться к автору повнимательней. Фото нет. Биографии нет. Внятных данных, при семи поставленных сценариях, нет. Отчества - и того нет. Кто вы, доктор Зорге, - умелый версификатор или просто человек из кадров, на досуге занятый сочинительством?

Возможно, и первое. Не удивлюсь, если второе. Технических косяков в фильме хватает - но только для пущей увлекательности.

Герой за 20 лет консервации оброс дружбами, связями, дочкой, женой и дачным домиком в Кратове, а от Америки осталась у него одна собака с универсальным именем Лесси, да и ту собьет машина. Собачники в гневе: зачем?? - а затем, чтобы оборвать с родиной (не нашей) последнюю ниточку.

Прости, песик.

Твой хозяин личным примером подтверждает максиму «Русским может стать человек любой национальности». Летчики «Нормандии». Кембриджская пятерка. Латышские стрелки. Итальянские архитекторы. Достаточно сказать: «Здесь мой дом и новые корни взамен обрубленных старых».

К сожалению, сложнейший процесс перекраски амера в русака останется за кадром - титульная чекистская песнь «С чего начинается Родина» уступит место спросовым и эффектным кадрам закладок, отрывов и боестолкновений, в которых Безруков чувствует себя, как Рыбин в воде. И друг ему роет яму, и жена сидит на стакане, и дочь вяжется с подонком, и бывшие соотечественники вот-вот грохнут - а ему хоть бы хны. Со спортивной походочкой, фирменной фальшивой улыбочкой, легкостью в чреслах необыкновенной может он быть хоть американцем, хоть матерым олдовым чекистом, и возьми его за рупь за двадцать.

Именно этот наплевизм и неуязвимость, кажется, соотечественников и бесит - как в Маяковском, как в Чубайсе, как в Михалкове.

Бесит, мать его так!!!

«ШПИОН»

2023.

Реж. Иван Стаханов.

Первый канал.