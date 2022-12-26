Мария Кожевникова Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Мария Кожевникова несколько месяцев назад призналась, что тяжело болела. Актриса три года не могла справиться с депрессией. Делясь подробностями своего состояния, многодетная мама была максимально честной. К счастью, сейчас ей гораздо лучше. Артистка вместе с тремя сыновьями от Евгения Васильева побывала на Чемпионате мира по футболу в Катаре, а после решила домой не возвращаться. Супруг Кожевниковой остался в Москве.

Мария Кожевникова забрала детей и уехала от мужа. Актриса призналась, что ждала этого момента три года. "Да, мы остались в Катаре отдохнуть, более трех лет не путешествовали, а для меня это некая жизненная энергия. Прилетели дети, а муж остался работать, так и не смог вырваться", - сообщила красавица.

За десять лет совместной жизни Кожевникова и Васильев так и не поженились. Впрочем, по мнению самой Марии, штамп в паспорте не гарантирует защиту от разводов. "У нас с мужем было только венчание. На Руси все только венчались. Не было никаких штампов в паспорте. Перед Богом больше ответственности", - сообщала она.

На таинстве в 2013 году присутствовали только родители, родной брат актрисы Андрей и ближайшие друзья семьи Лада и Вячеслав Фетисовы. Прославленный хоккеист стал крестным отцом старшего сына Марии и Евгения.

Стоит отметить, что несколько месяцев назад артистка впервые сообщила о своей болезни. Как оказалось, у нее случилась депрессия.

"Нельзя по щелчку пальцев резко вновь стать веселым и жизнерадостным человеком. Я до сих пор еще потихоньку выхожу из депрессии. Мне раньше казалось, что это все дурость, возникающая от безделья. Пока сама не попала в такую ситуацию... И тут вдруг ты просыпаешься с утра, и тебе ничего не надо, ничего не хочется, нет ни цели, ни мечты..." - сетовала красавица.

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