К какой цели движется спецоперация и как устроено ядерное сдерживание: Главное из программной статьи Дмитрия Медведева

Дмитрий Медведев - об итогах года Фото:Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье для “Российской газеты” подвел итоги уходящего года. Он охарактеризовал 2022 год как сложный, грозный и драматичный. По словам Медведева, сегодня мир стоит на пороге новой эпохи, которая уже началась с расстановки глобальных “центров силы”, и затронула повседневную жизнь многих людей. По прогнозам зампреда Совета безопасности, близится трансформация множества международных институтов, которые уже изжили себя и не справляются с собственными задачами.

Приводим главные тезисы из статьи Дмитрия Медведева:

О целях СВО

Уроки Второй мировой войны забыли на Западе. Сегодня неонацизм нашел поддержку в тех странах, которые всегда говорили о неприятии гитлеровского режима и идеологии; которые пострадали от нее. Поэтому мы приложим все усилия для достижения целей специальной военной операции, обозначенные президентом Владимиром Путиным. Главное - защита наших соотечественников на новых территориях, которые высказались за вхождение в состав РФ на референдуме. Денацификация отвратительного, практически фашистского киевского режима, демилитаризация Украины, а также гарантии от агрессии в сторону нашей страны в будущем.

Сегодня, кроме нас, с этой миссией справиться больше некому.

О западных иллюзиях

На Западе больше не с чем и не за чем договариваться. Именно события уходящего года это продемонстрировали. Поступки и слова нынешних западных политиков удивительно спокойны и полны цинизма. Например, Минские соглашения, подписанные в 2014 году, как недавно призналась экс-канцлер ФРГ, были всего лишь маскировкой для Запада. Они были подписаны для того, чтобы "дать время стать сильнее Украине" и нарастить ее военные потенциал.

О русофобии

Эпидемия русофобии требует лечения. Для того, чтобы скрыть собственные неудачи, Западу необходимо было найти общего врага. Россия всегда раздражала их своим развитием, укреплением, упорством и тем, что отказывалась слушать их. Теперь, после введения абсолютно хамских санкций в адрес РФ, нас никто не должен сдерживать в выборе способов защиты своей страны. Киевский режим отчаянно пытается выслужиться перед Западом, запрещая русский язык, русскую литературу, снося памятники и переименовывая улицы Пушкина.

Об изоляции Запада

Запад загнал себя в клетку. Ясно, что Европу скоро ждет глобальный идеологический и философский крах западного мировоззрения, его модели мироустройства. Мечты Запада об однополярном мире не сбылись, и сегодня он уже не может предложить ничего нового для человечества, для его развития. Очевидно, что он превращается в осажденную крепость, которая окружила себя глухими стенами и запирает изнутри. Остается только сочувствовать населению стран ЕС: из лозунгами и митингами в поддержку Украины не согреешь дом и не заправишь автомобиль.

О ядерном сдерживании

К концу 2021-началу 2022 года ситуация обострилась до предела, посла которого - только глобальная катастрофа. Но готов ли Запад и США развязать против Россию полноценную войну? На это политики их стран медлят с ответом и продолжают накачивать Украину оружием. Россия не раз и не два говорила: мы боремся не с украинским народом, а с нацистским киевским режимом, который захватил власть в результате государственного переворота. Сегодня врагов России останавливает только понимание того, что РФ будет руководствоваться своими Основами государственной политики в области ядерного сдерживания, и действовать по ним, в случае возникновения реальной угрозы. Поэтому западный мир сегодня балансирует на грани между желанием унизить и уничтожить России и страхом перед ядерной катастрофой.

О России

Сегодня практически все зависит от нашего народа. К сожалению, еще не все сегодня успели осознать, как изменилась наша жизнь. Одни граждане дежурят на передовой, а другие считают, что это не их дело. Одна из главных задач на сегодня - защитить новые территории РФ, а также сделать условия жизни для их граждан благополучными, безопасными и комфортными.

"Своих не бросаем!" - это девиз 2022 года. Мы приложим все силы, чтобы жизнь в большой российской семье была нормальной и благополучной.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как изменится ход спецоперации с наступлением нового года