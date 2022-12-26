В Великобритании пьяные Санта-Клаусы устроили необычное ДТП

Под костюмами рождественских персонажей скрывались военные реконструкторы, пытавшиеся проехать в корнуолльскую деревню Ангаррак. Фото: YouTube

Необычное дорожно-транспортное происшествие произошло в Великобритании – группа нетрезвых Санта-Клаусов на бронетранспортере протаранила автомобиль, а после застряла в грязи на обочине.

Позже выяснилось, что под костюмами рождественских персонажей скрывались военные реконструкторы, пытавшиеся проехать в корнуолльскую деревню Ангаррак.

Похоже, что под действием спиртного Санта-Клаусы не рассчитали ширину бронированного чудовища, которое просто не поместилось на деревенской дороге.

После столкновения с одной из машин Санта-Клаусы попытались объехать создавшуюся на дороге пробку по обочине, но застряли в грязи и окончательно заблокировали путь в деревню.

Многие свидетели происшествия были возмущены непредвиденной и крайне нелепой задержкой, другие же восприняли инцидент как рождественское приключение.

По словам очевидцев, конечной точкой путешествия Санта-Клаусов должен был стать местный паб, но вместо этого им пришлось общаться с прибывшими на место ДТП полицейскими.

На данный момент от правоохранителей официального заявления относительно происшествия получено не было.

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