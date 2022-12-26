В России задержали 18 участников терактов в Сирии и Украине

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу России на территории Уральского и Северокавказского федеральных округов ликвидировали террористическое сообщество, которое занималось сбором средств на теракты.

- Организатор и 18 участников которого создали разветвленную межрегиональную сеть по ресурсному обеспечению международной террористической организации «ИГИЛ» (запрещена в РФ, далее - МТО). По заданию эмиссаров МТО члены сообщества осуществляли переправку боевиков из России на территории Сирийской Арабской Республики и Украины для ведения боевых действий против Вооруженных сил Российской Федерации, финансирование терроризма и оправдание террористической деятельности, - рассказали в ФСБ России.

Задержания проводились с декабря 2021 года. В Республике Дагестан, Чеченской Республике, Тюменской области и ХМАО-Югре задержаны и судебными решениями арестованы 11 граждан России, в том числе организатор террористического сообщества. 8 участников, находящихся в составе МТО в Сирийской Арабской Республике, объявлены в международный розыск. Два участника данного террористического сообщества к настоящему времени приговорены судами к длительным срокам лишения свободы.

В ходе обысков в местах проживания обвиняемых изъяты телефоны и персональные компьютеры, в которых обнаружены фото- и видеоматериалы об участии членов терсообщества в боевых действиях в Сирии в рядах «ИГИЛ» (запрещен в РФ), а также в националистических подразделениях ВСУ на Украине.

- На основании полученных материалов СК России возбуждены и расследуются 5 уголовных дел по ст. 205.4 (организация террористического сообщества и участие в нем), ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации), ст. 205.1 (содействие террористической деятельности), и ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) УК России, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.