Шойгу побывал Дедом Морозом

Сергей Шойгу принял участие в благотворительной акции «Елка желаний» в Национальном центре управления обороной России. Фото: Министерство обороны РФ

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу принял участие в благотворительной акции «Елка желаний» в Национальном центре управления обороной России.

Глава российского военного ведомства снял с елки, украшенной письмами с новогодними желаниями ребят, открытку девочки Дарьи из Удмуртской Республики в виде шарика.

«В своем желании Дарья просила подарить ей защитный шлем летчика и посмотреть с трибун Красной площади Парад Победы 9 мая. Министр обороны РФ Сергей Шойгу пригласил Дарью в Москву 9 мая на Парад Победы. В новогодние праздники девочке подарят защитный шлем летчика, который будет доставлен в г. Ижевск», - сообщили организаторы акции.

В благотворительной акции «Елка желаний» приняли также участие заместители Министра обороны РФ. Все желания детей будут выполнены в период новогодних праздников нашим военнослужащими.

К примеру, в рамках исполнения детских желаний в Восточном военном округе сестры Лиза и Ольга, побывали на борту настоящего военного вертолета, и получили в подарок огромного плюшевого мишку.

Желание Артема посетить музей войск ПВО, исполнили военнослужащие 1 армии противовоздушной и противоракетной обороны.

СПРАВКА «КП»

Акция «Елка желаний» проходит в России в пятый раз и приурочена к новогодним праздникам, призвана подарить детям чувство новогоднего волшебства. Акция проводится в воинских частях и военных гарнизонах в разных регионах страны. В «Елке желаний» принимают участие командиры, начальники, офицеры и члены семей военнослужащих.