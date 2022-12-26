Звезды Эксклюзив kp.ru kp.ru 26 декабря 2022 8:12

Самые бессмысленные и роскошные покупки звезд в 2022 году: Часы по цене квартиры, недвижимость в ОАЭ и невероятные свадьбы

Составлен топ самых роскошных и бессмысленных покупок звезд в 2022 году