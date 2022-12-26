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26 декабря 2022 8:12

Самые бессмысленные и роскошные покупки звезд в 2022 году: Часы по цене квартиры, недвижимость в ОАЭ и невероятные свадьбы

Составлен топ самых роскошных и бессмысленных покупок звезд в 2022 году
Ирина ВИКТОРОВА
Ксения Бородина в 2022 году купила квартиры в Москве, Дубае и машину.

Ксения Бородина в 2022 году купила квартиры в Москве, Дубае и машину.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети