В Китае назвали российский С-500 самым мощным в мире ЗРК

Испытания ЗРК С-500 на полигоне Капустин Яр. Фото: Министерство обороны РФ

Российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-500 на данный момент может быть назван самым мощным в мире. Такое мнение высказали аналитики китайского портала Sohu.

В статье отметили, что Россия после зенитно-ракетного комплекса С-400 сразу начала разработку нового ЗРК С-500. «Его запуск отражает дальновидность решения военных сделать упор на развитие зенитно-ракетных систем», - пишут авторы материала.

В материале ЗРК С-500 называют новым «щитом» будущей воздушно-космической обороны России, который можно рассматривать как мощный ответ на стратегию США. Отмечается, что данный комплекс может не просто перехватывать баллистические ракеты, а также другие цели противника, но при этом он способен стать и угрозой для космических летательных аппаратов и для низкоорбитальных спутников.

По мнению авторов статьи, С-500 должен быть «основой российской системы воздушно-космической обороны и возглавить новое поколение зенитно-ракетных комплексов».

Напомним, в конце апреля этого года «Алмаз-Антей» заявил о запуске системы С-500 в серийное производство, отметив, что данное ЗРК может стать основой системы ВКО России.