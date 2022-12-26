Мандарины резко подорожают? Стало известно, что будет с ценами на главный новогодний фрукт в России

В этом году на полках магазинов можно найти мандарины из непривычных, зато «дружественных» стран – Перу, Аргентины и даже ЮАР. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Запах елочки и мандаринов», прилагающийся к оливье с шампанским, - рецепт новогоднего счастья со времен СССР. Но в начале зимы мандариновое настроение оказалось под угрозой. Южным ветром принесло страшилки о неурожае цитрусовых в тех странах, из которых к нам их в основном завозят. Так чего ожидать к Новому году? Отвечаем на главные вопросы.

ОТКУДА СЛУХИ ПРО НЕУРОЖАЙ?

Всемирная цитрусовая организация (да, есть и такая) выпустила прогноз на сезон 2022-2023. И ждет снижения сбора цитрусовых в Северном полушарии. В частности, мандаринов - примерно на 13%. По сравнению с прошлым годом урожай цитрусовых в Марокко может рухнуть на 33%, в Турции – на 27%, в Испании – на 15%.

Однако не везде так плохо. Например, в Египте - никаких проблем (+8% к прошлому году), да и в Израиле все неплохо, урожай на уровне прошлогоднего.

ЧТО В МАГАЗИНАХ?

В ближайшей к моему дому «Пятерочке» - развалы все тех же турецких и марокканских мандаринов. Цена - от 69 рублей. В соседнем магазине подороже — плоды из тех же стран, но посочнее и подороже, цены уже вокруг сотенки.

В гипермаркете METRO корреспонденту «КП» рассказали, что с начала декабря у них в продаже шесть видов мандаринов из Турции и Марокко, а сейчас уже добавляются поставки еще трех видов - из Египта, Израиля и Абхазии.

- Ассортимент будет широким. Только из Турции мы привозим в неделю более 240 тонн мандаринов - цитрусовые из этой страны самые популярные в новогодний период, - сообщили в пресс-службе.

В «Магните» какие-либо проблемы с мандаринами тоже отрицают. А во «Вкусвилле» насчитали у себя в продаже аж 12 сортов этого фрукта. Преимущественно из Турции, но есть и Абхазия, и ЮАР, и Иран.

Как поясняют эксперты, стран-поставщиков мандаринов много, и каждый год у кого-нибудь урожай, а у кого-то наоборот. В прошлом году, например, был неурожай в Абхазии. А поставки из Турции год назад упали из-за того, что Роспотребнадзор ввел запрет на поставки одного из крупных турецких производителей. Вроде как нашли избыток пестицидов.

В этом году подобных запретов нет. Потому и кажется, что мандаринов из Турции стало даже больше, несмотря на разговоры про неурожай. И абхазские, которые у многих до сих пор ассоциируются с «настоящими мандаринами», - пожалуйста. Еще на полках в этом году можно найти цитрусы из непривычных, зато «дружественных» стран – Перу, Аргентины, ЮАР. А вот испанские мандарины отыскать сложно: тут и неурожай, и проблемы с поставками из Европы.

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ЦЕНЫ?

- Неурожай мандаринов в одних странах компенсируют за счет поставок из других. Проблема в другом: из-за проблем с логистикой дорожает доставка фруктов, - комментирует ситуацию специалист по управлению торговыми сетями, заведующая кафедрой коммерции и торгового дела университета «Синергия» Галина Чернухина. - Традиционно в это время года изобилие цитрусовых, к новогодним праздникам стоимость мандаринов обычно снижалась. В этом сезоне нижняя граница ценового диапазона на мандарины в сетевых магазинах - от 70 рублей за килограмм, на рынках цены — от 150 рублей и выше.

По данным компании «Эвотор» (анализирует данные с онлайн-касс), в несетевой торговле мандарины за год подорожали в среднем на 10%.

Неурожай мандаринов в одних странах обычно компенсируют за счет поставок из других. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

ЦИТРУСОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Люди расслаблены: как во время новогодних праздников мошенники грабят россиян (подробнее)