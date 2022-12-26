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Политика26 декабря 2022 11:39

ФСБ ликвидировала на границе России украинскую диверсионную группу

Диверсанты были вооружены современным оружием и взрывчаткой, что стоит на вооружении спецподразделений НАТО
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Диверсанты были вооружены современным оружием и взрывчаткой, что стоит на вооружении спецподразделений НАТО

Диверсанты были вооружены современным оружием и взрывчаткой, что стоит на вооружении спецподразделений НАТО

Сотрудники ФСБ России на Государственной границе Российской Федерации ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу.

- В результате боестолкновения 25 декабря 2022 года уничтожены четыре диверсанта, предпринявшие попытку проникновения на территорию Брянской области из Украины, - сообщили в ФСБ России.

Сотрудники ФСБ России опубликовали кадры на которых можно увидеть амуницию и оружие ликвидированных диверсантов. Они были вооружены современным оружием и взрывчаткой, которые используют спецподразделения НАТО.

Диверсанты были в современной форме имели иностранное вооружение (немецкие пистолеты-пулеметы «SIG Sauer» и боеприпасы к ним), военные приборы связи и навигации, а также специальные средства для совершения диверсионно-террористических актов.

Из промышленной иностранной взрывчатки армейского образца ими были сделаны 4 самодельных взрывных устройства общей мощностью около 40 килограмм в тротиловом эквиваленте.

Сотрудники ФСБ России опознали ликвидированных украинских диверсантов

Сотрудники ФСБ России опознали ликвидированных украинских диверсантов

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сотрудники ФСБ России опознали ликвидированных украинских диверсантов (все жители Украины). Командиром группы оказался 34-летний Юрий Горовец с позывным «Святоша». У него в подчинении был сапер 32-летний Максим Михайлов с позывным «Не пей пиво», еще один сапер - 38-летний Тарас Карпюк с позывным «Тарасий», и стрелок 19-летний Богдан Лягов с позывным «Апполон».

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