Минобороны сообщило об уничтожении командного пункта ВСУ в Краматорске

Одним ударом там ликвидировали более 35 украинских военнослужащих и пять старших офицеров

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил на прошедшем брифинге свежие данные по потерям ВСУ за прошедшие сутки: на Купянском направлении уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском более 30, на Донецком до 100, на Южно Донецком более 40.

Генерал-лейтенант отметил, что на Донецком направлении наши войска продолжали успешные наступательные действия, в ходе которых ими были заняты «выгодные рубежи и позиции».

«В результате удара по командному пункту 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 35-ти украинских военнослужащих, в том числе пять старших офицеров. А у Стельмаховки и Червоная Диброва Луганской Народной Республики уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа и минометный расчет ВСУ», - сообщил подробности Конашенков.

Также за сутки силами ПВО, ракетными войсками, авиацией и артиллерией поражены: два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS», две противорадиолокационные ракеты «HARM», семь беспилотников, три украинские гаубицы Д-30, две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», 63 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 79 районах, пункты временной дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ, а также иностранных наемников.

Конашенков обратил внимание, что в Краматорске наши бойцы ликвидировали пункт ремонта и восстановления вооружения ВСУ, где находились две боевые машины системы залпового огня «HIMARS» (США), две самоходные гаубицы «Гвоздика», пять гаубиц Д-30, а также три единицы специальной автомобильной техники. И еще удача: в ходе котрбатарейной борьбы сожгли артиллерийскую систему М777 (США), из которой велись обстрелы жилых кварталов города Донецк.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

352 - самолета.

192 вертолета.

2731 - беспилотный летательный аппарат.

399 - зенитных ракетных комплексов.

7249 - танков и других боевых бронированных машин.

944 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

3719 - орудий полевой артиллерии и минометов.

7765 - единиц специальной военной автомобильной техники.

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