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Политика26 декабря 2022 13:40

Неформальная беседа Путина с главами стран СНГ: Главное

Путин заявил, что углубление взаимодействия стран СНГ отвечает их интересам
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Путин заявил, что углубление взаимодействия стран СНГ отвечает их интересам

Путин заявил, что углубление взаимодействия стран СНГ отвечает их интересам

Фото: REUTERS

На неформальную встречу глав СНГ ожидаемо приехали не все. Украина и Молдавия до сих пор официально остаются членами Содружества, но в политических мероприятиях они, по понятным причинам, не участвуют.

Армянский премьер Никол Пашинян прибыл первым. То ли он очень хотел наедине переговорить с Владимиром Владимировичем, толи еще что, но политик совершенно забыл про традиционную протокольную фотосъемку. Пожав руку на фоне флагов, Пашинян попытался уйти вместе с Путиным. Но наш президент задержал его и напомнил о снимке. Даже на неформальных мероприятиях о дипломатическом протоколе забывать нельзя!

А на групповой снимок всех девяти политиков последним пришел Александр Лукашенко. Пашинян и Алиев терпеливо встали рядом. Хоть между Арменией и Азербайджаном напряженные отношения, все же обе страны входят в Содружество.

- То, что мы ещё раз собрались в таком дружеском кругу, на мой взгляд, красноречиво свидетельствует о нашем стремлении и далее сообща выстраивать сотрудничество на пространстве СНГ в духе подлинного стратегического партнерства, взаимной выгоды и учета интересов всех стран, - заявил Путин в начале открытой части.

Российский лидер признал, что «между государствами-участниками возникают разногласия». В этом году стреляли не только в Карабахе, но и на границе Киргизии и Таджикистана. Впрочем, это не мешает экономической интеграции.

- Взаимодействие в 2022 году было успешным. По итогам года торговый оборот достигнет 100 млрд. долларов, - отметил президент.

Другие достижения СНГ по версии российского лидера:

* Страны Содружества переходят на национальные валюты в торговле между собой.

* Растет импортозамещение и технологический суверенитет.

* Углубилась региональная интеграция, спецслужбы активнее обмениваются информацией.

* Сохраняется единое пространство.

Путин напомнил, что 2023-й в СНГ будет годом русского языка.

- Главное, однако, что мы готовы и будем сотрудничать, и даже если возникают какие-либо проблемные вопросы, стремимся решать их сами, вместе, сообща оказывая друг другу товарищескую помощь и посредническое содействие, - подвел итог глава страны.

В конце Владимир Владимирович поздравил и политиков, и народы Содружества с наступающим новым годом.

В этом году в СНГ председательствовал Казахстан, в следующем очередь Киргизии.

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