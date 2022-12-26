Что значат атаки украинских беспилотников на российские аэродромы и кто за ними стоит

Что за модель беспилотников использовалась, официально не сообщается. Но возможно, это были те же самые реактивные мишени-разведчики Ту-141 «Стриж». Фото: wikimedia.org

Украина снова ударила беспилотником по российскому стратегическому объекту. Как сообщили в российском оборонном ведомстве, летательный аппарат был сбит при подлете к аэродрому «Энгельс» в Саратовской области. От его обломков трое военнослужащих погибли.

Подобное было и 5 декабря - тогда Киев тоже попытался ударить по аэродрому «Дягилево» под Рязанью, и по тому же «Энгельсу». В обоих случаях беспилотники тоже были сбиты, однако в Рязани, как и сейчас в «Энгельсе», трое погибли от обломков.

Что за модель беспилотников использовалась, официально не сообщается. Но возможно, это были те же самые реактивные мишени-разведчики Ту-141 «Стриж». Это аппараты еще советского производства. Как они могли преодолеть системы ПВО и пролететь сотни километров вглубь российской территории? Как обезопасить себя от атак этих аппаратов в дальнейшем? Об этом мы поговорили с военными экспертами.

НА МАЛОЙ ВЫСОТЕ

- Это была разведка боем, попытка проверить, какие выводы сделал оборонный комплекс России после первого удара беспилотников, - заявил в эфире радио «Комсомольская правда» военный эксперт, руководитель Центра изучения военных прикладных проблем Александр Жилин. - Ведь этот беспилотник прилетел тем же маршрутом, что и в первый раз. А это 650 километров по территории страны.

- По всей видимости, они шли на очень низкой высоте, - отмечает военный эксперт Василий Дандыкин. – Надо вспомнить, что такой же «Стриж» в марте упал, израсходовав топливо, в Хорватии, и хваленое натовское ПВО его тоже не обнаружило. У нас сейчас основные силы ПВО сейчас прикрывают наши части, находящиеся на фронте. Но произошедшее показало средства ПВО должны быть размещены на разных рубежах. И это должны быть не только «Панцири» и «Торы», но и такие системы, как «Бук». На учениях наше ПВО такие мишени уничтожало совершенно спокойно.

- И Москва, и так называемый Центральный промышленный район, достаточно плотно закрыты системами ПВО и ПРО, - подчеркнул военный эксперт KP.RU, полковник Виктор Баранец.

ПОМОГЛИ БРИТАНЦЫ И США

Баранец также считает, что советские реактивные мишени «Стриж» на Украине прошли модернизацию. При этом, по его мнению, эта модернизация не могла пройти без участия западных спецслужб, иначе «Стрижи» не смогли бы преодолеть такие расстояния.

- Вот смотрите, когда распадался Советский союз, Украине досталось большое количество реактивных мишеней «Стриж» (около 100 штук на складах). Они были способны летать от силы на 300 километров. Их запускали над полигоном, чтобы сбить во время учений, - рассказывает Виктор Николаевич.

Если по немку не попадали, включался самоликвидатор. Но как удалось приспособить «Стрижи» к сегодняшним боевым действиям?

- Нужно честь три фактора, - говорит наш военный обозреватель. - Во-первых, на Украине сохранилась школа авиаконструкторов (работает целое бюро Антонова). Во-вторых, у них есть предприятие «Мотор Сич», способное снабдить эти мишени более мощными двигателями. А в-третьих, британцы и американцы научили украинцев ставить в эти «Стрижи» новую электронную начинку, которая позволяет им летать под управлением GPS.

Такие технологии давно есть. Наши «Калибры» действуют точно так же: в них закладываются подробные карты с рельефом местности, и они летят к цели, как к себе домой.

- Если раньше Украина могла запускать ракеты на 100-150 километров, то с помощью вот этих британских и американских технологий получили возможность бить на тысячу километров, - констатирует Баранец. - Помните, в марте такой же «Стриж» рухнул в районе Загреба?

НАША СПРАВКА

Длина «Стрижа» - 14 м, масса – 5. 4 тонны. Свой первый полет эти реактивные мишени совершили в 1974 году. Они предназначались для разведки на расстояние в несколько сот километров. «Стриж» оснащался фото- и инфракрасными камерами, летел по заданному маршруту. Передача данных по радио не предполагалась — после посадки плёнку надо было забрать и проявить.

В 1979−1989 годах на Харьковском авиазаводе было выпущено 152 таких аппарата. В 2012 году Ту-141 был снят с вооружения, однако в 2014-м – возвращен в войска. ВСУ применяли его для разведки над территорией ДНР и ЛНР. Тогда же было принято решение об их модернизации – установке современной системы управления и навигации. Сейчас использование Ту-141 как фоторазведчика уже неактуально, потому применяется он для вскрытия системы ПВО, а также как самолёт-снаряд.

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