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26 декабря 2022 15:10

Чем меньше зарабатываешь – тем меньше коммуналка: россияне выбрали самый удобный вариант оплаты ЖКХ

Россияне уверены, что размер коммуналки должен зависеть от доходов человека
СОБОЛЕВА Кристина
Россияне уверены, что размер коммуналки должен зависеть от доходов человека

Россияне уверены, что размер коммуналки должен зависеть от доходов человека

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России хотят привязать повышение тарифов на коммуналку к платежеспособности граждан. Планируется, что в регионах с низким уровнем жизни повышать тарифы не будут. Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, от чего должен зависеть размер коммуналки, по мнению самих россиян.

Как оказалось, 44% опрошенных считают правильным увязать коммуналку с доходами граждан. Чем больше человек зарабатывает, тем больше он должен платить, и неважно, большая у него квартира или маленькая. А вот малоимущие должны платить меньше, даже если владеют просторным жильем и потребляют в разы больше воды и электричества, уверены респонденты.

34% говорят, что будет справедливо, если тарифы ЖКХ будут зависеть от размера жилплощади: чем больше у человека квартира или дом, тем больше он должен платить. Еще 31% отмечают, что тарифы еще должны соотноситься с качеством и состоянием домов, в которых живут жильцы. Чем лучше условия проживания, тем больше за них нужно платить, а за старые разваливающиеся дома платить следует меньше, рассуждают респонденты.

19% опрошенных говорят, что тарифы действительно должны быть разными в зависимости от региона или места проживания человека. Ведь жители ветхих домов в глубинке не могут платить столько же, сколько жители новостроек в городах-миллиониках.

Еще 8% россиян напомнили о льготах, и отметили, что только граждане определенных категорий должны получать скидки. Пусть это касается, например, инвалидов или многодетных семей. А остальные должны работать и платить, сколько положено.

А вот 11% выступили за равенство для всех. Эта категория опрошенных верит, что будет справедливо, если тарифы будут для всех одинаковыми, ведь все пользуются одними ресурсами и стоить для всех они должны одинаково. Иначе бы и продукты, и другие товары для людей с разными доходами должны были иметь разные цены.

«Тогда и цены на продуктах должны быть разными, зависящими от дохода покупателя. Бездоходным и безработным владелец магазина должен все даром раздавать. Тогда люди с любой зарплатой будут чувствовать себя комфортно». – иронизирует участница опроса.

А вот 5% отметили, что затрудняются ответить на поставленный вопрос.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 9,6 тысячи человек.

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