Чем меньше зарабатываешь – тем меньше коммуналка: россияне выбрали самый удобный вариант оплаты ЖКХ

Россияне уверены, что размер коммуналки должен зависеть от доходов человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России хотят привязать повышение тарифов на коммуналку к платежеспособности граждан. Планируется, что в регионах с низким уровнем жизни повышать тарифы не будут. Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, от чего должен зависеть размер коммуналки, по мнению самих россиян.

Как оказалось, 44% опрошенных считают правильным увязать коммуналку с доходами граждан. Чем больше человек зарабатывает, тем больше он должен платить, и неважно, большая у него квартира или маленькая. А вот малоимущие должны платить меньше, даже если владеют просторным жильем и потребляют в разы больше воды и электричества, уверены респонденты.

34% говорят, что будет справедливо, если тарифы ЖКХ будут зависеть от размера жилплощади: чем больше у человека квартира или дом, тем больше он должен платить. Еще 31% отмечают, что тарифы еще должны соотноситься с качеством и состоянием домов, в которых живут жильцы. Чем лучше условия проживания, тем больше за них нужно платить, а за старые разваливающиеся дома платить следует меньше, рассуждают респонденты.

19% опрошенных говорят, что тарифы действительно должны быть разными в зависимости от региона или места проживания человека. Ведь жители ветхих домов в глубинке не могут платить столько же, сколько жители новостроек в городах-миллиониках.

Еще 8% россиян напомнили о льготах, и отметили, что только граждане определенных категорий должны получать скидки. Пусть это касается, например, инвалидов или многодетных семей. А остальные должны работать и платить, сколько положено.

А вот 11% выступили за равенство для всех. Эта категория опрошенных верит, что будет справедливо, если тарифы будут для всех одинаковыми, ведь все пользуются одними ресурсами и стоить для всех они должны одинаково. Иначе бы и продукты, и другие товары для людей с разными доходами должны были иметь разные цены.

«Тогда и цены на продуктах должны быть разными, зависящими от дохода покупателя. Бездоходным и безработным владелец магазина должен все даром раздавать. Тогда люди с любой зарплатой будут чувствовать себя комфортно». – иронизирует участница опроса.

А вот 5% отметили, что затрудняются ответить на поставленный вопрос.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 9,6 тысячи человек.