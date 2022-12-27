Ди Каприо оказался деревом, а Тейлор Свифт - многоножкой

Гигантских килевидных слизней обнаужили в Черногории во время исследования каньона реки Тара

Каждый год биологи описывают все новые и новые виды. За прошедшие 12 месяцев в поле зрения соратников Жака Паганеля попало несколько десятков ранее неизвестных наших братьев меньших.

1. Мы одной крови - поп-звезда и букашка

Американская поп-дива Тейлор Свифт не очень похожа на многоножку, названную в ее честь. Вы сами можете в этом убедиться, посмотрев пару клипов Тейлор на YouTube. Музыка так себе, ничего особенного, но клипы певицы каким-то образом набирают более трех миллиардов (!) просмотров. И вот группа ученых, обнаружившая в Долине Аппалачи новый вид многоножек, единогласно решила назвать его Nannaria swiftae. Дело в том, что Swiftae (свифта) - так называют фанатов Тейлор Свифт, и к этой “популяции” относится и Дерек Хеннон руководитель экспедиции, которая нашла и описала новый вид этих букашек. “Мы присвоили имя Тейлор новому животному из уважения к ее таланту, а также в знак признательности за то удовольствие, которое её музыка принесла Дереку Хеннену”, - объяснили мириаподологи (так называют ученых, изучающих многоножек). Сам Дерек присвоение имени поп-звезды многоножке объясняет тем, что они являются земляками: Тейлор Свифт родом из штата Теннесси, Nannaria swiftae - эндемичный вид, то есть обитают только там. Реакция поющего секс-символа на это событие пока неизвестна.

Nannaria swiftae Фото: Википедия

2. Лео расцветает в Камеруне

Леонардо Ди Каприо между “Титаником” и “Не смотрите наверх!” спас знаменитый камерунский лес Эбо. Это один из крупнейших лесов Центральной Африки, он является домом для огромного количества уникальных животных, над которыми нависла угроза исчезновения - в том числе для горилл, шимпанзе и лесных слонов. Когда власти обнародовали планы по вырубке леса Лео кинул клич в социальных сетях и мобилизовал своих фанатов на массовую акцию протеста. В итоге лес удалось отстоять.

Дерево Uvariopsis dicaprio достигает примерно 4 метров в высоту, а прямо из ствола распускаются гроздья нежных желто-зеленых цветов

- Мы считаем, что Лео сыграл решающую роль в прекращении вырубки леса Эбо, — сказал Мартин Чик, ученый из всемирно известного исследовательского центра Королевские ботанические сады Кью. - Поэтому нам показалось уместным отблагодарить актера, назвав в его честь вид растений, произрастающий только в этом лесу.

Дерево Uvariopsis dicaprio достигает примерно 4 метров в высоту, а прямо из ствола распускаются гроздья нежных желто-зеленых цветов. Дерево редкое, за пределами леса Эбо не встречается, и ему угрожает исчезновение.

3. Сова с голосом кошки

Но не только в честь звезд называют новые виды живых существ. Например, совы, которые живут на африканском острове Принсипи получили видовое имя Otus bikegila по мотивам прозвища местного жителя Сесилиано до Бома Жесуса (Ceciliano do Bom Jesus). Но окружающие предпочитали звать его Бикегила. Сначала он был охотником на попугаев, а теперь стал смотрителем национального парка Обо. Именно Бикегила помог ученым выйти на след удивительно скрытных сов. Дело в том, об их существовании местные жители рассказали биологам еще в 1928 году. Но эти птицы ведут ночной образ жизни, а днем прячутся от посторонних глаз, поэтому без малого почти век совы провели в роли невидимок. Активные поиски сов начались только в 1998 году, орнитологи искали птиц по характерному крику, который явно выделялся на фоне звуков ночного леса. Он скорее напоминает кошачьи вопли, при этом самец и самка часто “поют” дуэтом. Розыск длился почти 20 лет и недавно завершился успехом. Генетический анализ показал, что маленькие совы с Принсипи представляют собой отдельную эволюционную линию, которая почти миллион лет назад отделилась от своих пернатых собратьев.

Сова с голосом кошки

4. В Черногории нашли полового гиганта

За новыми животными не обязательно ехать на край света. В Европе тоже есть место для научного подвига. Например, гигантских килевидных слизней ( Limax pseudocinereoniger) обнаужили в Черногории во время исследования каньона реки Тара. Это второе по глубине ущелье Европы ( глубина 1300 метров), он уступает только Сулакскому каньону в Дагестане. Чтобы добраться до невиданных зверей биологам пришлось сплавляться по каньону на надувных плотах. Гигантских слизней они обнаружили под выступами скал в самой узкой части ущелья. Моллюски окрашены в серый с коричневым цвет и достигают 20 сантиметров в длину.

Кто-то скажет, тоже мне новые животные, слизняки какие-то… А вот не надо думать о слизнях Limax свысока! Они настоящие половые гиганты в животном мире. У некоторых видов длина детородного органа превышает размер тела в 7 раз. Вот и живите теперь как хотите с этим комплексом неполноценности.

5. Губчатый краб - самый стильный!

Найти этого красавца ученым помогли юные натуралисты. Ну, и не очень юные тоже. Короче, странного краба в шубе обнаружила австралийская семья, которая гуляла по берегу океана. Сознательные родители отправили незнакомца в музей Западной Австралии. Ученые облазили все каталоги, пытаясь идентифицировать краба, но в конце концов поняли, что в их руки попал неизвестный науке вид.

Краб принадлежит к семейству губчатых крабов

Краб принадлежит к семейству губчатых крабов, это такие хитрецы, которые в качестве защиты от хищников используют морские губки. Они вырабатывают токсичные вещества, которые врагам ракообразных не по душе. Собственно, эти губки и морские асцидии образуют ту самую мохнатую шубу, которой краб выделяется среди прочих. Внешне он похож на плюшевую игрушку, но под “одеждой” скрыт очень прочный экзоскелет.

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