Ученые нашли вторую планету внутри Земли: Это затерянный мир с горами и океанами

Глубоко внутри нашли остатки «другой планеты», которую погубил невероятной силы катаклизм Фото: Shutterstock

Это подлинная сенсация: ученые нашли фактически вторую планету внутри нашей. Древняя Земля со своими океанами и материками как бы вложена в нашу. Что это означает? Может, прежде нас была другая, еще более развитая, цивилизация? А может. Читаем детали.

ПОЧЕМУ ВСЕ ОКЕАНЫ ТАК МОЛОДЫ?

Главная загадка нашей планеты: океаны, которые плещутся хоть в Арктике, хоть в тропиках, везде – очень молодые. Возраст Земли – несколько миллиардов лет. Возраст земной коры под океанами – от силы несколько десятков миллионов лет. Где-нибудь в Подмосковье вы можете прогуляться по оврагу, и без труда найти горную породу, которой пара миллиардов лет (скорее всего, это будет гранит, камешек, который притащил в наши края ледник во время Ледникового периода). Спустившись на дно океана, вы никогда не обнаружите ничего подобного. Почему так?

Ученые приложили массу выдумки и остроумия, чтобы это как-то объяснить. На сегодня господствует гипотеза «расползания» материков. Вы наверняка слышали (а не слышали, проверьте прямо сейчас): контуры Африки и Латинской Америки на карте совпадают, их можно «склеить в одно». Это значит, что материки как бы разъехались, образовав промежуток, Атлантический океан. Случилось это относительно недавно, даже после динозавров. И другие материки точно так же.

Предполагается, что когда-то все материки были одним. Потом они разошлись, и вот то, что между ними – наши океаны. Поэтому океаны молодые. Но стоп-стоп! Даже если соединить все материки в один, их не хватит, чтобы покрыть всю Землю. Доля суши всего-то 29%, и как ни двигай материки, больше суши не станет. Тот, единый материк тоже плавал в каком-то океане. И где его следы? А нету.

Поэтому есть конкурирующая гипотеза: Земля постепенно увеличивается. Эта гипотеза была дико популярна в СССР, но с закатом Союза ее стало некому поддерживать, и теперь ее вроде как отвергли (но не опровергли). Итак, когда-то Земля состояла только из материка, но стала увеличиваться изнутри. Кора треснула. Материки разошлись. То, что между ними, молодые океаны.

А почему Земля вдруг стала увеличиваться? О, это самое интересное. Писали, что гравитация, которую мы мним постоянно действующей силой, на самом деле не постоянна. Она постепенно ослабевает. Ослабляя хватку, гравитация больше не может крепко держать Землю твердым шариком. Одновременно в ядре Земли образуется новая материя: из вакуума, который, как известно, имеет свойство порождать элементарные частицы как бы из ничего, или каким-то другим способом. И вот так Земля увеличивается и расширяется. В будущем она станет как Юпитер, огромной. А самое главное, если все так, для творения Вселенной не нужен Большой взрыв. Вселенная, как Земля и вообще все, расширяется сама собой.

Вы видите слабые места в этой красивой гипотезе? Хотя она очень здорово обоснована и просчитана математически, неясностей в ней, конечно, полно. Больше всего она нравится астрономам, которые давно ищут способов избавиться от Большого взрыва (да, никто больше не верит в Большой взрыв, но признать это многие боятся). Новое открытие, о котором наконец-то пришла пора рассказать, возможно, вообще ставит все с ног на голову.

ВТОРАЯ ПЛАНЕТА ВНУТРИ НАШЕЙ

Американцы занимались рутинным делом: изучали недра под Антарктидой. Для этого ученые посылают вглубь акустический луч (попросту, что-нибудь взрывают), и ловят отражения. Неожиданно они наткнулись прямо около ядра Земли на что-то странное. Ядро Земли оказалось как бы обернуто остатками древнего океана. Как будто ядро – это желток, а древний океан – белок. А мы живем на скорлупе.

Ядра мы никогда не видели, наша самая глубокая скважина лишь царапнула «скорлупу» (радиус Земли – 6370 км, глубина Кольской сверхглубокой – 12,2 км, сами сравните). Но мы догадываемся, что оно состоит из железа и никеля и каким-то, не вполне понятным способом порождает магнитное поле. Твердое ядро по идее окружено слоем расплавленной мантии (на которой и «плавают» материки, иначе как бы они расползлись), и никаких следов древнего океана там быть не должно. Вся эта конструкция якобы появилась в самом начале сотворения нашей планеты и не менялась. Но океан нашелся на глубине 3 тыс. км, то есть посередине. Более того, на той, древней поверхности исследователи рассмотрели горы, побольше нашего Эвереста, целый затерянный мир!

И как теперь все это объяснить?

ДВА МИРА, ДВЕ ИСТОРИИ

А пока никто не знает. Все выглядит так, будто когда-то Земля была примерно размером с Марс. На ней плескались океаны, высились горы, и кто знает, что было еще. Может, какие-то невероятные животные, растения, а там бери и выше – разумная жизнь! Цивилизация как наша, или – круче нашей?

А потом что-то случилось. На Землю вдруг свалилось другое вещество, полностью засыпавшее этот мир. Земля увеличилась чуть ли не вдвое. И все началось с начала. Вновь зародилась жизнь, вновь появилась цивилизация.

Откуда взялась эта материя? Первое, что приходит в голову: катастрофа, которая породила нашу Луну. Пока что считается, что в Землю ударил астероид и оторвал от нас куски, которые слились в Луну. Но у этой гипотезы есть серьезные недостатки. А что, если что-то обрушило на нас кучу материи, часть которой стала Луной, а часть увеличила Землю? Возможно, речь идет о столкновении с другой планетой, размером примерно с Марс. С которой мы слились.

И тут, конечно, можно дать волю фантазии. Давно говорят: а не было ли прежде нас другой цивилизации? Не от нее ли взяли свои знания египтяне и греки? А теперь выходит – может быть. Конечно, есть и много «но». Та цивилизация должна была полностью погибнуть. Когда случилась катастрофа, пока непонятно, но как бы она, даже частично уцелев, хранила свои знания несколько сотен миллионов лет? Наконец, была ли она?

Жалко, что узнаем мы это не скоро, если вообще узнаем. Добраться туда скважиной нереально. Да и остатки того мира сдавлены и сварены жаром катастрофы и внутренним теплом Земли. Будем дальше строить гипотезы, и знать, что мы на нашей планете не первые. Сторонники теорий заговоров теперь приободрятся, что же, тем интереснее!