ФСБ России пресекла попытку ввоза в страну почти 700 кг кокаина

Для контрабанды наркокурьеры арендовали на подставное лицо складское помещение в Московской области

Сотрудники Федеральной службой безопасности России пресекли попытку очередной международной преступной группировки использовать территорию нашей страны для транзитного перемещения и сбыта наркотиков.

«Были зафиксированы попытки реализовать в Москве оптовую партию латиноамериканского кокаина. В результате комплексной проверки информации оперативными подразделениями установлены трое иностранцев - граждан Республики Колумбия и одного из государств Европейского Союза, прибывших в Россию специально для проведения многоэтапной наркоакции», - сообщают в ФСБ России.

Кокаин должны были из Москвы перебросить в ряд государств Евросоюза, и только часть партии иностранные граждане планировали сбыть в России.

Для контрабанды наркокурьеры арендовали на подставное лицо складское помещение в Московской области. Там они переупаковывали запрещенный товар. Для контрабанды кокаин прятали к упаковке с перцем чили. Они надеялись, что так его не выявят на пунктах пропуска служебные собаки и таможенники.

Но за грузом уже шло круглосуточное наблюдение. Сотрудники ФСБ выявили всех участников наркоакции и задержали троих иностранных наркодилеров. При задержании с поличным у прибывших в Россию членов картеля было обнаружено 699 килограммов кокаина.

«По оценкам специалистов, оптовая стоимость изъятой партии на российском «черном» рынке превышает 2,5 млрд. рублей. Розничный сбыт мог принести наркосиндикату прибыль на общую сумму не менее 6 млрд. рублей», - уточнили в ФСБ России.

В ведомстве отметили, что за контрабанду наркотиков в особо крупном размере участников преступной группы ждет лишение свободы на срок до 20 лет.

«Несмотря на попытки ряда западных государств дестабилизировать международную систему контроля за оборотом наркотиков в части ее либерализации, определенная соответствующей Стратегией антинаркотическая политика России направлена на недопущение и полное устранение экономических, демографических и социальных угроз безопасности, вызванных незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов», - пояснили в ФСБ России.