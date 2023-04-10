16 лет наблюдений: женатые мужчины живут дольше

Продолжительность жизни зависит от многих факторов, в том числе социальных Фото: Shutterstock

Сотрудники Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России проанализировали факторы риска развития заболеваний.

Продолжительность жизни зависит от многих факторов, в том числе социальных. Результаты исследования показали, что женатые мужчины и те представители сильного пола, кто занимаются умственным трудом живут дольше. Что касается женщин, то дольше живут женщины с детьми и с высоким уровнем доходов.

Женщины живут дольше мужчин несмотря на большее количество хронических заболеваний, что в значительной степени может быть обусловлено лучшей приверженностью к выполнению рекомендаций врача.

Существует ряд факторов, которые негативно сказываются, как на продолжительности жизни мужчин, так и женщин. Для мужчин в возрасте от 44 до 64 лет риск преждевременной смерти связан с повышенным уровнем артериального давления, стрессом, курением и потреблением алкоголя. Для женщин старше 75 основные факторы риска смерти – пониженный уровень артериального давления, повышенная частота сердцебиения и стресс.

Снизить риск смертности поможет своевременное обследование. Диспансеризация и профилактический медицинский осмотр благодаря национальному проекту «Здравоохранение» доступны бесплатно каждому. Нужно только найти желание, взять паспорт, полис ОМС и отправиться в поликлинику по месту жительства.

«Важно помнить, что именно диспансеризация позволяет выявить заболевания на ранней стадии и предотвратить их развитие, что напрямую влияет на снижение риска преждевременной смертности. Получить направление на диспансеризацию и профосмотр легко — достаточно записаться через сервис «Мое здоровье» на портале «Госуслуги» или по телефону через call-центр», - подчеркивает Оксана Драпкина, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Министерства здравоохранения Российской Федерации.