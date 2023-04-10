Учитель русского языка из Санкт-Петербурга придумал IT-способ мотивировать детей учиться ещё лучше

Сервис внутри ВКонтакте прямо сейчас помогает десяткам тысяч школьников: вознаграждает за успехи в учёбе, создаёт новую цифровую ценность школьных знаний и мотивирует учеников получать хорошие оценки

Учитель русского языка из Санкт-Петербурга создал сервис «Умникоины» — полезное мини-приложение на открытой платформе VK Mini Apps, которое мотивирует детей учиться с помощью специальной системы поощрения подарками за отметки.

С помощью родителей или наставников дети загружают свои оценки в сервис — методом привязки электронного дневника или загрузки сканов/фотографий дневника физического, а мини-приложение вознаграждает их баллами. За внутреннюю валюту юные пользователи могут получать как физические, так и виртуальные подарки. Например, компьютерную мышь или редкий скин в CS:GO — всё зависит от предпочтений и желаний самого ребёнка.

Идея «Умникоинов» родилась у 34-летнего школьного учителя и блогера Николая Пронева, также известного под псевдонимом Лев Ясенский, после того как он разработал необычную офлайн-схему мотивации. Она в игровом формате мотивировала его учеников получать хорошие оценки и учиться ещё лучше. Когда схема подтвердила свою эффективность, Николай решил перенести её в онлайн, чтобы мотивировать школьников по всей России учиться ещё лучше и придать дополнительную ценность школьным отметкам. Первую версию мини-приложения учитель разрабатывал самостоятельно, а первые мотивационные подарки для детей он покупал на свои личные деньги, полученные за донорство крови. Найти единомышленника и талантливого программиста в одном лице Ясенскому помог VK Fresh Code — конкурс для разработчиков мини-приложений на платформе VK Mini Apps. Вместе они смогли придумать инструмент, который доступен абсолютно всем школьникам с доступом к интернету и аккаунтом ВКонтакте.

Сегодня мини-приложением «Умникоины» пользуются более 80 тысяч пользователей, а среди партнёров сервиса уже успели побывать Logitech, Sony, LG и другие крупные компании. Сейчас подарки для детей предоставляют издательства BUBBLE и «Комильфо», World of Tanks и War Thunder и различные интернет-магазины цифровых товаров. Также благодаря помощи частных меценатов школьники могут обменивать свои оценки на пожертвования в фонды и детям, оказавшимся в трудных ситуациях. «Уже более 100 тысяч рублей пожертвований было отправлено нашими пользователями за этот учебный год», — отмечает сам Ясенский.

Продолжать работу над приложением создателям помогают волонтёры, которые консультируют пользователей и выступают в роли модераторов оценок, и система монетизации ВКонтакте — доходы от рекламы, размещение реферальных товаров и приём донатов благодарных пользователей и меценатов. В будущем «Умникоины» будут совершенствоваться и масштабироваться, в сервис планируется вводить новые интересные механики и инструменты.

Площадкой для «Умникоинов» была выбрана платформа VK Mini Apps: на ней уже размещено более 75 тысяч сервисов, которые расширяют возможности соцсети. Её ежемесячная аудитория — более 44 миллионов пользователей. Люди знакомятся, узнают прогноз погоды, получают кешбэк за покупки у партнёров, следят за здоровьем, играют и многое другое. Всё это происходит в сервисах от независимых разработчиков и собственных проектах ВКонтакте, таких как VK Знакомства или Здоровье ВКонтакте.