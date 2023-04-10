Как мировой кризис отразится на зарплатах россиян: доходы изменятся из-за двух факторов

Мировая экономика находится в кризисе. Впервые с 2008 года. Об этом на днях заявил бывший министр финансов Михаил Задорнов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мировая экономика находится в кризисе. Впервые с 2008 года. Об этом на днях заявил бывший министр финансов Михаил Задорнов.

- Чем характерен любой кризис, если говорить просто? Кризис – это устранение накопленных дисбалансов. Его результатом является новая структура активов, некое новое равновесие. Глобального кризиса не было с 2008 года – почти 15 лет. Сам по себе этот срок накопил огромные дисбалансы, их масштаб для сегодняшнего дня уникален, - пояснил экономист в интервью РИА «Новости».

По словам Задорнова, к кризису привело сразу несколько факторов. Это и длительный период околонулевых ставок в странах Запада, и большие денежные вливания в экономику, и торговые войны. Все это вылилось в высокую инфляцию. Причем по всему миру. Даже во многих развитых странах рост цен составляет 10 – 20%. А в развивающихся (например, в Турции и Аргентине) превышает 100%. В таких условиях рефлекторное желание властей – контролировать цены. Но вряд ли это разумная идея.

- Государство может либо управлять ценами, либо не управлять. Первое мы проходили в Советском Союзе. Те, кто застал это славное время, прекрасно все помнят. Здесь нет никаких полутонов: либо у тебя цены свободны, либо ты ими управляешь. Как только начинаешь управлять определенными ценами, очень быстро приходишь к тотальному контролю и вымыванию товаров с рынка. Поэтому ответ прост: управлять ценами нельзя, - считает Михаил Задорнов.

По его словам, бороться с инфляцией нужно только монетарными методами. А именно: не печатать больше денег и не раздувать дефицит бюджета. При этом, если потребительские товары будут дорожать, то финансовые активы – наоборот, станут дешеветь. Особенно в развитых странах. Да и покупательская способность тамошних зарплат тоже снизится.

- Одна из черт нынешнего кризиса - сокращение реальных доходов населения. Для западных стран это катастрофа. Особенно для европейцев, которые десятилетиями копят себе на пенсию, а потом в течение года инфляция съела у них 20 - 30% от многолетних накоплений, - заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ.

По мнению эксперта, в России будет обратная ситуация. Зарплаты в реальном выражении (за вычетом инфляции) даже вырастут. Причина тому - низкая безработица и дефицит кадров.

- Мы ожидаем рост примерно в полтора процента в реальном исчислении. То есть, работающие по найму в России станут жить лучше, - прогнозирует Зубец.

Ну хоть какая-то польза от этого кризиса!