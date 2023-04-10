Россия и Белоруссия договариваются о гарантиях безопасности: В чем их суть

На встрече в Минске Лукашенко попросил Шойгу о гарантиях защиты в случае внешней агрессии. Фото: Максим Гучек/БелТА/ТАСС

Эта встреча - прямое продолжение последнего визита Лукашенко в Москву. Тогда они с Владимиром Путиным договорились, что в ближайшие дни для уже непосредственной работы в Беларусь приедет Сергей Шойгу:

- Имею, естественно, соответствующие полномочия и поручения нашего Президента, Верховного главнокомандующего, — подтвердил министр обороны.

Собственно, тема безопасности - тема номер 1. Александра Лукашенко констатировал, что запад «растоптал» все возможные договоренности. Поэтому они с Владимиром Путиным и решили пересмотреть все двусторонние соглашения между Россией и Беларусью.

- Он абсолютно меня поддержал по всем направлениям. И, говорит, нам надо проревизировать все наши договоры и соглашения - Беларуси и России, — посмотреть, какой нормативный правовой акт межгосударственного характера надо принять сейчас, чтобы обеспечить полную безопасность Беларуси, — рассказал Лукашенко.

А после этого Лукашенко объяснил, что значит «полная безопасность» для его страны:

- В общем это звучало на переговорах так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны гарантии безопасности, — заявил он.

А защищать-то есть от кого. «Вы видите, что поляки, литовцы тут шевелиться начали в нашем направлении», отметил Лукашенко. Именно поэтому российская группировка, которая находится сейчас на территории Беларуси - это «хорошее подспорье и опора» для белорусской армии.

- Я вам благодарен, что при всех сложностях вы здесь держите несколько тысяч российских военнослужащих. Мы, насколько это нужно, подключились к этому процессу. Готовим так, как положено, — сказал белорусский лидер.

Сергей Шойгу в свою очередь поблагодарил Александра Лукашенко за условия, которые Беларусь предоставила для подготовки российских военных.

- Предоставлены 5 полигонов. Они оборудованы, оснащены. Более того, привлекается достаточное количество инструкторов - офицеров белорусских Вооруженных Сил для подготовки в том числе и нашего пополнения, — заявил глава Минобороны.

Он отметил, что в Беларуси сейчас находится «достаточно большая группировка» российских сил. И не исключено, что она будет расширена еще больше.