Илон Маск вернул России возможность говорить правду в Twitter. И призвал пользователей самих решать, чему верить

После того, как осенью прошлого года Twitter приобрел миллиардер Илон Маск, ситуация начала меняться. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доступ к популярной глобальной соцсети Twitter в нашей стране сейчас ограничен. Роскомнадзор ввел эту меру «в связи с распространением площадкой недостоверной общественно значимой информации по тематике специальной военной операции на Украине». В свою очередь прежние владельцы компании еще раньше напрочь заблокировали доступ в сеть российских госструктур и официальных лиц, обвинив их в «распространении пропаганды».

Однако после того, как осенью прошлого года Twitter приобрел миллиардер Илон Маск, ситуация начала меняться. Он заявил, что «заниматься цензурой только потому, что так поступают другие, — это слабый ход», и пообещал, что не собирается ни продвигать, ни ограничивать чьи-либо аккаунты, в том числе «принадлежащие российскому правительству». И на минувшей неделе под логотипом с чирикающей птичкой снова проявились твиты Кремля, многих наших министерств, включая МИД и Минобороны, а также посольств РФ в ряде стран.

А в субботу пользователи смогли ознакомиться с весьма острым постом, который разместил в своем аккаунте зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Речь в нем шла о судьбе Украины, и, по мнению автора, эта страна, увы, рискует скоро исчезнуть, потому что по большому счету в своем нынешнем состоянии не нужна ни США, ни Европе, ни тем более остальному миру. В сети мгновенно вспыхнул горячий спор, а не подпадает ли такая публикация под антироссийские санкции и куда, мол, смотрит «заигравшийся в либерализм» Маск. Про первую поправку к конституции США, гарантирующую свободу слова, никто не вспоминал. Видимо, исходили из того, что, раз Медведев не американский гражданин, то и права такого иметь не должен. А все им изложенное - очередная порция российской пропаганды.

И тут слово взял сам владелец Twitter. «Все новости в определенной степени являются пропагандой. Пусть каждый принимает решения за себя», — написал он. И вдобавок сама соцсеть продублировала пост Медведева на английском языке.

Метаморфозы в Twitter не остались незамеченными в Москве. В понедельник заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи единоросс Антон Горелкин предложил пересмотреть решение о блокировке соцсети в России. «Чудеса творятся в Twitter: Илон Маск вернул доступ к аккаунтам российских госведомств», — заявил он. А раз так, то, по мнению депутата, пришло время пересмотреть ограничительные меры в отношении Twitter. «Если соцсеть теперь нацелена на нейтралитет, нужно возобновлять с ней диалог и продолжать работу в рамках законодательства РФ», — полагает Горелкин. - «Эту площадку можно будет вновь использовать для объяснения западной аудитории позиции России».