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В мире10 апреля 2023 11:50

Илон Маск вернул России возможность говорить правду в Twitter. И призвал пользователей самих решать, чему верить

Депутат Горелкин предложил пересмотреть решение о блокировке Twitter в России
Андрей БАРАНОВ
Андрей БАРАНОВ
После того, как осенью прошлого года Twitter приобрел миллиардер Илон Маск, ситуация начала меняться.

После того, как осенью прошлого года Twitter приобрел миллиардер Илон Маск, ситуация начала меняться.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доступ к популярной глобальной соцсети Twitter в нашей стране сейчас ограничен. Роскомнадзор ввел эту меру «в связи с распространением площадкой недостоверной общественно значимой информации по тематике специальной военной операции на Украине». В свою очередь прежние владельцы компании еще раньше напрочь заблокировали доступ в сеть российских госструктур и официальных лиц, обвинив их в «распространении пропаганды».

Однако после того, как осенью прошлого года Twitter приобрел миллиардер Илон Маск, ситуация начала меняться. Он заявил, что «заниматься цензурой только потому, что так поступают другие, — это слабый ход», и пообещал, что не собирается ни продвигать, ни ограничивать чьи-либо аккаунты, в том числе «принадлежащие российскому правительству». И на минувшей неделе под логотипом с чирикающей птичкой снова проявились твиты Кремля, многих наших министерств, включая МИД и Минобороны, а также посольств РФ в ряде стран.

А в субботу пользователи смогли ознакомиться с весьма острым постом, который разместил в своем аккаунте зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Речь в нем шла о судьбе Украины, и, по мнению автора, эта страна, увы, рискует скоро исчезнуть, потому что по большому счету в своем нынешнем состоянии не нужна ни США, ни Европе, ни тем более остальному миру. В сети мгновенно вспыхнул горячий спор, а не подпадает ли такая публикация под антироссийские санкции и куда, мол, смотрит «заигравшийся в либерализм» Маск. Про первую поправку к конституции США, гарантирующую свободу слова, никто не вспоминал. Видимо, исходили из того, что, раз Медведев не американский гражданин, то и права такого иметь не должен. А все им изложенное - очередная порция российской пропаганды.

И тут слово взял сам владелец Twitter. «Все новости в определенной степени являются пропагандой. Пусть каждый принимает решения за себя», — написал он. И вдобавок сама соцсеть продублировала пост Медведева на английском языке.

Метаморфозы в Twitter не остались незамеченными в Москве. В понедельник заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи единоросс Антон Горелкин предложил пересмотреть решение о блокировке соцсети в России. «Чудеса творятся в Twitter: Илон Маск вернул доступ к аккаунтам российских госведомств», — заявил он. А раз так, то, по мнению депутата, пришло время пересмотреть ограничительные меры в отношении Twitter. «Если соцсеть теперь нацелена на нейтралитет, нужно возобновлять с ней диалог и продолжать работу в рамках законодательства РФ», — полагает Горелкин. - «Эту площадку можно будет вновь использовать для объяснения западной аудитории позиции России».

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