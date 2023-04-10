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В мире10 апреля 2023 11:55

ФБР вербует россиян через соцсети: Нелепые агитационные видео насмешили даже самих американцев

Разведка США пытается найти осведомителей для сбора секретных сведений
Максим ПЛОТНИКОВ
Разведка США пытается найти осведомителей для сбора секретных сведений

Разведка США пытается найти осведомителей для сбора секретных сведений

Видать, у Федерального бюро расследований США совсем дело швах с русскоязычной агентурой. Не хватает агентов, чтобы разоблачать "козни Москвы". Поэтому ведомство решило выйти из привычной тени и разместило рекламу в социальных сетях, склоняя к сотрудничеству российских граждан. Как отмечает Fox News, американские спецслужбы занимаются этим с февраля.

В агитационном видео показаны сцены из Вашингтона и российского посольства, где голос по-русски сообщает, что ФБР может изменить их будущее, если они предоставят Соединенным Штатам секретные данные. Рассказчик говорит, что американской разведке нужны шпионы, эмигранты и все, кто располагает информацией о противодействии Кремлю.

Вот только сами американские эксперты неоднозначно высказались о подобном предложении. Так, бывший офицер Управления военной разведки по российской доктрине и стратегии Ребекка Коффлер заявила, что качество ролика оставляет желать лучшего и лишь подрывает авторитет ФБР.

По словам Коффлер, Бюро вынужденно прибегает к такому методу вербовки, поскольку привлечь к сотрудничеству российских агентов «крайне сложно». Более того, Россия в этом плане является «сверхтяжелой средой», ведь российские контрразведывательные службы – одни из «самых эффективных и жестких» в мире.

Экс-аналитик американской разведки добавила, что сейчас все постоянно находятся в соцсетях, и спецслужбы пытаются хоть как-то реагировать на эту современность. Таким образом, ФБР пытается создать широкую сеть и получить большую отдачу, привлекая больше потенциальных кандидатов для шпионажа в пользу США. При этом в успех подобной задумки эксперт не верит.

«Желаю им удачи, но моя уверенность в успехе этой программы почти нулевая», – заявила Коффлер.

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