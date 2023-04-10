ФБР вербует россиян через соцсети: Нелепые агитационные видео насмешили даже самих американцев

Разведка США пытается найти осведомителей для сбора секретных сведений

Видать, у Федерального бюро расследований США совсем дело швах с русскоязычной агентурой. Не хватает агентов, чтобы разоблачать "козни Москвы". Поэтому ведомство решило выйти из привычной тени и разместило рекламу в социальных сетях, склоняя к сотрудничеству российских граждан. Как отмечает Fox News, американские спецслужбы занимаются этим с февраля.

В агитационном видео показаны сцены из Вашингтона и российского посольства, где голос по-русски сообщает, что ФБР может изменить их будущее, если они предоставят Соединенным Штатам секретные данные. Рассказчик говорит, что американской разведке нужны шпионы, эмигранты и все, кто располагает информацией о противодействии Кремлю.

Вот только сами американские эксперты неоднозначно высказались о подобном предложении. Так, бывший офицер Управления военной разведки по российской доктрине и стратегии Ребекка Коффлер заявила, что качество ролика оставляет желать лучшего и лишь подрывает авторитет ФБР.

По словам Коффлер, Бюро вынужденно прибегает к такому методу вербовки, поскольку привлечь к сотрудничеству российских агентов «крайне сложно». Более того, Россия в этом плане является «сверхтяжелой средой», ведь российские контрразведывательные службы – одни из «самых эффективных и жестких» в мире.

Экс-аналитик американской разведки добавила, что сейчас все постоянно находятся в соцсетях, и спецслужбы пытаются хоть как-то реагировать на эту современность. Таким образом, ФБР пытается создать широкую сеть и получить большую отдачу, привлекая больше потенциальных кандидатов для шпионажа в пользу США. При этом в успех подобной задумки эксперт не верит.

«Желаю им удачи, но моя уверенность в успехе этой программы почти нулевая», – заявила Коффлер.