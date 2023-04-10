Минобороны России уничтожает бригадные склады и пункты управления ВСУ

Киевский режим с западными инструкторами не успевает наполнять снарядами и топливом хранилища, которые бы могли обеспечить наступление

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил на прошедшем брифинге данные по потерям в рядах ВСУ за сутки: на Купянском направлении уничтожено свыше 30 военнослужащих, на Красно-Лиманском более 120, на Донецком более 290, на Южно-Донецком и Запорожском до 50, на Херсонском до 40.

Отметим, что кроме 530 украинских военнослужащих, наши воины уничтожили за ночь несколько бригадных складов с боеприпасами в Старице, Новолюбовке и Краматорске, которые киевский режим с западными инструкторами наполняли снарядами для наступления 67-ой, 66-ой, и 54-ой механизированных бригад ВСУ. Также наши воины сожгли в кровопролитных боях десятки танков, бронемашин, самоходок, автомобилей ВСУ, среди которых числится и артиллерийская система М777 производства США.

Нашей оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией в течение суток также поражены пункты управления 125-ой, а также 126-ой бригад территориальной обороны, нанесены удары по 102 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 134 районах.

В украинских СМИ различные эксперты посыпают головы пеплом чуть ли не с мест падений российских полуторатонных планирующих бомб. Как видим из данных брифинга, ими наши летчики наносят точные удары по складам с боеприпасами, топливным хранилищам и скоплению бронетехники ВСУ.

И делают это наши летчики даже не заходя в зону действия украинских зенитно-ракетных комплексов, что все это добро охраняют.

Самолеты сбрасывают махины с 12 километровой высоты. Бомбы благодаря специальному навесному оборудованию планируют десятки километров и точно уничтожают поставленную цель.

Генерал-лейтенант отметил подразделения противовоздушной обороны, что за сутки перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и 11 украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

406 - самолетов.

228 - вертолетов.

3727 - беспилотных летательных аппаратов.

415 - зенитных ракетных комплексов.

8608 - танков и других боевых бронированных машин.

1078 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4554 - орудия полевой артиллерии и миномета.

9414 - единиц специальной военной автомобильной техники.

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