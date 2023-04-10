Губернатор Приморья попросил у Путина помощи с восстановлением дорог и мостов

Владимир Путин подчеркнул, что «поддержка людей – самая главная задача». Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

- По основным направлениям социально-экономического развития Приморский край в целом демонстрирует очень хорошие или удовлетворительные показатели развития, - президент в самом начале похвалил Дальний Восток.

Дальше он напомнил, что страна живет в «особых» условиях, а от чиновников требуется «особое внимание».

Губернатор понял президента с полуслова, о каких «особенностях» речь, и тут же начал доклад именно с них.

- У нас налажено тесное взаимодействие со всеми соединениями, дислоцированными в Приморском крае, по поставкам снаряжения, обмундирования на передовую, - заверил глава региона.

Кожемяко пожаловался главе страны на армейскую бюрократию. Минобороны в январе утвердило порядок передачи имущества частям.

- Он достаточно сложен и зарегулирован, - отметил губернатор и тут же предложил перейти на «уведомительный порядок».

В ответ Владимир Путин подчеркнул, что «поддержка людей – самая главная задача».

Глава края рассказал президенту, что экономика Приморья может развернуться вширь и заметно увеличить налоговые поступления, если сначала вложиться в инфраструктуру. И вот на что в первую очередь нужны деньги:

* 2,7 млрд. рублей на ремонт дорог и мостов после прошлогодних тайфунов.

* Увеличить на 10% коэффициент зарплаты у рабочих завода «Прогресс» в Арсеньеве. Там собирают боевые вертолеты Камова. Но предприятию не хватает 2000 человек – не идут из-за низких окладов, а после начала спецоперации работы сильно прибавилось.

* Нужны деньги на достройку трассы от Владивостока до Находки. Без нее порт развивается медленно.

- Необходимо пересмотреть подходы к Дальнему Востоку. Нет системного подхода. - резюмировал Кожемяко.

- Разве? Целый набор льгот предусмотрен на Дальнем Востоке, - удивился президент.

- Это предусмотрено, но сколько у нас еще мест, в которые можно вложить средства с тем, чтобы они действительно работали на пользу экономики, - продолжил губернатор.

- О каких дополнительных льготах…

- Не о льготах – мы говорим сейчас и о бюджетных инвестициях. Мы видим, как динамично развиваются наши соседи, поэтому Приморью нужно второе дыхание, - заявил Кожемяко.

Честно говоря, главы регионов редко просят денег так настойчиво. Но с другой стороны, если мы хотим развернуть торговлю и экспорт на Восток, без инфраструктуры не обойтись…

И если губернатор говорит, что у портов и погранпереходов «слабая транспортная и железнодорожная магистраль, очень слабая энергетика», то вероятно он прав. А в конце прошлого года Путин и казахский лидер Касым-Жомарт Токаев договорились о расширении 30 из 50 погранпереходов. Оказалось, они тоже не готовы к росту товарооборота. Осталось только посчитать, где инфраструктурные инвестиции дадут самый быстрый эффект.