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Политика10 апреля 2023 13:00

Деньги от продажи иностранных компаний пойдут на развитие курортов

А еще президент поручил поднять доходы жителей Крыма
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Владимир Владимирович распорядился, чтобы часть денег, полученных от продажи компаний из «недружественных государств», тоже шла на развитие туризма Крыма

Владимир Владимирович распорядился, чтобы часть денег, полученных от продажи компаний из «недружественных государств», тоже шла на развитие туризма Крыма

Фото: REUTERS

После совещания по развитию Крыма и Севастополя Владимир Путин подписал два поручения о поддержке полуострова.

Первое касается туризма. Судя по всему, экономику Крыма и Севастополя планируется развивать за счет курортов. На них пойдет часть бюджета нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Но это не все. Владимир Владимирович распорядился, чтобы часть денег, полученных от продажи компаний из «недружественных государств», тоже шла на развитие туризма Крыма. Точнее в поручении сказано о «добровольных взносах в бюджет при совершении сделок».

Этот механизм еще в декабре принял Минфин. Там указано, что иностранные компании, уходя из России, могут продать активы, но только максимум за половину цены. И если они хотят получить деньги сразу, то 10% должны отдать в бюджет страны (это и называется добровольными взносами). В противном случае деньги будут идти в рассрочку пару лет.

Весной 2021 года Владимир Владимирович поручил, чтобы до 2025 года в полуостров и Севастополь частники инвестировали триллион рублей. Но сейчас кажется, что эта цель стала невыполнима. Зато появились деньги от ухода иностранных компаний.

Второе поручение касается доходов людей. Правительству и властям полуострова поручено «поэтапно» сократить «отклонения» в доходах обитателей Крыма и Севастополя от среднероссийских и от доходов в Краснодарском крае и Ростовской области.

По данным Росстата, Крым действительно не блещет. Несмотря на то, что в 2021 году регион был на пятом месте по дотациям (3,68 трлн. рублей), доходы людей остаются заметно ниже средних. 28 тысяч рублей – средний доход в Крыму на одного человека в 2022 году, в Севастополе – 34,5 тысячи.

При этом, в среднем по стране каждый человек получил 42 тысячи рублей. А в Краснодарском крае – 46 тысяч.

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